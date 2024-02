La Serie A perde una stella: se ne va subito

L’affare è sul punto di concludersi. La Serie A perde subito uno dei calciatori più talentosi degli ultimi anni

È il tempo dei saluti. Quando lo spazio in squadra si riduce, l’unica alternativa che resta plausibile è quella di andare altrove, alla ricerca di un’opportunità che permetta di rilanciarsi. E’ per questo motivo che il campionato si appresta a salutare uno dei protagonisti delle ultime stagioni.

Dopo cinque stagioni e mezzo e 68 reti all’attivo che lo rendono il terzo marcatore più prolifico nella storia dell’Atalanta, il colombiano Luis Muriel lascerà la Serie A. Il suo attuale vincolo con la società orobica è in scadenza e non ci sono tracce di rinnovo. I piani del club sono chiari anche badando a quanto accade in campo, con il giocatore sudamericano che sta avendo poco spazio con mister Gasperini alla durante questa stagione nonostante qualche exploit come il gol di tacco al Milan

Muriel è in procinto di trasferirsi all’Orlando City, compagine del campione statunitense MLS nella quale hanno militato in passato altri ex Serie A ovvero Kakà, Pato, Nocerino e Julio Baptista.

Addio alla Serie A, l’attaccante vola negli States: ha fatto sognare i tifosi

Le date del calciomercato statunitense sono piuttosto diverse rispetto a quelle europee: la sessione inizia proprio il 31 gennaio e si conclude il 23 aprile. Quindi Muriel lascerà i nerazzurri da subito. Decisivo nel trasferimento di volontà la richiesta del tecnico dell’Orlando City, il suo connazionale Oscar Pareja che ha spinto con la dirigenza per averlo subito in vista dell’inizio del campionato previsto il 22 febbraio.

L’Atalanta ha favorito la trattativa con il club statunitense, poiché in questo modo eviterà di perdere a parametro zero un giocatore molto valido, incassando anche un indennizzo di 1 milioni. Muriel, dal canto suo, avrà un sostanzioso aumento di stipendio passando dal milione e mezzo attuale ai tre che gli elargirà l’Orlando City nel prossimo biennio. Il colombiano, infatti, firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo.

Protagonista assoluto nell’Atalanta di Gasperini a cavallo dell’ultimo decennio, Muriel era tornato in Serie A alla Fiorentina dopo un’esperienza non positiva al Siviglia che lo aveva acquistato a sua volta dalla Sampdoria. Muriel era nel mirino anche di altre club di Serie A a parametro zero, Inter su tutti. La scorsa estate era stato vicino alla Roma.