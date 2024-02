L’annuncio è arrivato: anche lui saluta il Napoli, esodo totale

Gli azzurri dovranno fare i conti con l’ennesimo addio, pare che l’accordio sia stato già trovato. Sul web spuntano le cifre dell’affare

Alla fine sembra che la storia d’amore con il Napoli sia arrivata ai titoli di coda. O almeno tutti gli indizi portano a questa conclusione. Le voci si sono rincorse per settimane, rimbalzando tra il web e i giornali, poi sono arrivate le dichiarazioni neanche troppo velate sull’interessamento del club. Aurelio De Laurentiis si sarà messo già l’anima in pace: lo vedrà partire a breve, ci sarebbe perfino stata la stretta di mano definitiva.

I tifosi partenopei masticano amaro, soprattutto per le modalità con cui il calciatore sta uscendo di scena. In fondo è a Napoli dal 2016, dove ha collezionato ben 272 presenze e 36 reti; impossibile non riflettere a lungo sulla decisione che gli cambierà la vita.

Anche gli esperti di mercato sono certi, la firma è proprio dietro l’angolo, da limare giusto gli ultimi dettagli. Ma del resto lo stesso presidente del Napoli, parlando di lui (ed escludendolo dalla lista Champions, ndr), ne ha già parlato come un ex. Quindi, diciamo, di dubbi ce ne sono ben pochi.

Il Napoli lo lascia partire, lui rimane in Italia: c’è l’accordo

“Ho comunicato a De Laurentiis che stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme, poi se tutto andrà in porto lo tessereremo e lo annunceremo”, ha parlato così Beppe Marotta dopo la vittoria ottenuta dall’Inter a San Siro contro la Juventus, nel derby d’Italia. Possono gioire i tifosi, visto che i rumors sono stati confermati: il calciatore del Napoli è pronto a mettere la firma su un accordo che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028.

Inequivocabili anche le dichiarazioni del papà di Piotr Zielinski, Boguslaw, che nel ritirare al posto del figlio il premio di miglior calciatore polacco dell’anno – in riferimento alla stagione passata – ha dichiarato: “Lascerà il Napoli ma resterà ancora in Serie A. Credo abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla del tutto. Piotr è in Italia da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio: ormai è la sua seconda casa”.

Le sue parole riportate dai media polacchi fanno eco a quelle di Fabrizio Romano, che su X preannunciava la chiusura dell’affare: “Vicino l’accordo verbale con Piotr Zielinski per il suo svincolo dal 1° luglio. Contratto quasi pronto, ultimi dettagli in fase di definizione. L’Inter spera di ottenere la firma dei documenti questo mese”. Parlando di cifre: il contratto triennale porterà nelle tasche del calciatore circa 5 milioni netti – oltre ai bonus.