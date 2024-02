Lazio: infortunio Zaccagni, arriva un’altra pessima notizia

Non arrivano buone notizie in casa Lazio, con Maurizio Sarri che vive non pochi problemi considerando anche quella che è la posizione di classifica dei biancocelesti.

Un problema che sussegue un altro perché la notizia è pessima sulla situazione che vive la società biancoceleste che non è esente da critiche, considerando quanto fatto fino a questo momento dai ragazzi di Maurizio Sarri, che pare abbiano perso quanto mostrato nella passata stagione, dietro solo lo straripante Napoli che fu di Luciano Spalletti.

A Formello si lavora in vista della trasferta di Cagliari, ma c’è anche da considerare quello che sarà l’impegno in Champions League sul quale vuole ben figurare la Lazio dopo il girone giocato ad alti livelli, non vivendo una semplice “apparizione” agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. Ma, in questo momento, non arrivano appunto buone notizie. L’infortunio di Zaccagni è tutto da valutare.

Lazio, infortunio Zaccagni: la notizia dall’allenamento

A riportare le ultime in casa Lazio è CittaCeleste che svela quelle che sono le condizioni del calciatore biancoceleste, con la Lazio che deve appunto fare i conti con l’infortunio di Mattia Zaccagni.

Non è un momento facile per la Lazio che è a caccia di una vittoria, dopo la brutta sconfitta a Bergamo, che ha pesato sull’economia della classifica.

Il momento non sereno che dovrà essere gestito senza Zaccagni perché, stando a quelle che sono le sue condizioni sull’infortunio, salterà pure la sfida contro il Cagliari.

Come sta Zaccagni? Le condizioni sull’infortunio

Da Formello, dunque, risulta che Mattia Zaccagni avrà da risolvere ancora quelli che sono i suoi problemi sull’infortunio al piede. Assente anche nell’ultima sfida contro l’Atalanta, a Bergamo, l’ex Hellas Verona non giocherà neppure contro il Cagliari. Dalla fonte, però, è stato rivelato che almeno è tornato a correre, allenandosi parzialmente e nel lavoro differenziato, al centro di allenamento a Formello. Una pessima notizia quella dell’assenza col Cagliari, ma c’è da capire cosa può succedere in vista del Bayern Monaco, gara nella quale conta di esserci lo stesso Mattia Zaccagni.

Zaccagni out, ma c’è un ritorno in casa Lazio: la scelta di Sarri

La scelta di Maurizio Sarri, per Cagliari-Lazio, sarà quella di convocare il difensore che aveva avuto problemi. Almeno in panchina, è quanto accadrà col difensore Patric che ieri si è riscaldato in gruppo per poi lavorare in solitaria col pallone. Non sembrano esserci problemi, invece, né per Romagnoli né per Casale, con quest’ultimo che è tornato in campo contro l’Atalanta. Stando alle scelte, in ogni caso, sembrano essere in pole per una maglia da titolare Romagnoli e Gila.