Milan, pioggia di milioni per Cardinale: tutto fatto

Il Milan dovrà cambiare molto in vista della prossima stagione e Cardinale può sorridere vista l’ingente entrata che appare ormai certa.

Potrebbe modificarsi in maniera netta la rosa del Milan in vista del prossimo campionato, così come lo staff tecnico. Motivo per il quale i rossoneri avranno bisogno di fare cassa per poi poter affondare il colpo per i propri obiettivi.

Gerry Cardinale può sorridere considerato il fatto che appare ormai fatta per la prima cessione importante dell’estate con i rossoneri pronti ad incassare una cifra da reinvestire poi sul mercato. Il Milan, complice l’eliminazione dalla Champions League arrivata ai gironi, sa di dover cedere almeno un paio di pezzi pregiati della rosa per far quadrare i conti. Per la prima partenza sembra essere ormai tutto fatto con il Milan pronto a registrare un’entrata da capogiro.

Appare ormai certa la cessione a titolo definitivo di Charles De Ketelaere all’Atalanta. Il belga sta convincendo tutti a Bergamo a suon di grandi prestazioni con la società pronta a versare nelle casse del Milan i 23 milioni di euro necessari per il riscatto del cartellino.

Calciomercato Milan, tutto fatto: prima cessione in vista dell’estate

Una somma che permetterà al Milan di agire con maggiore tranquillità sul mercato, potendo cedere anche solo uno dei migliori della rosa attuale in estate. Da un’altra parte cresce il rammarico in casa Milan per quello che sarebbe potuto essere con De Ketelaere e non è stato.

La sua stagione in rossonero fu davvero deludente con il belga capace di mettere a referto solamente un assist senza andare mai a segno. Un flop fragoroso vista anche l’enorme pubblicità che era stata fatta a questo roboante acquisto.

A Bergamo, sotto le indicazioni di Gasperini, De Ketelaere ha trovato il suo ambiente ideale ed ora il suo valore è tornato ad essere di altissimo livello, portando l’Atalanta a decidere per il riscatto. Un investimento che la famiglia Percassi vuole fare, conscia di poter poi anche rivendere il giocatore facendo registrare un’importante plusvalenza in ottica futura.

Entreranno 23 milioni di euro nelle casse del Milan, che potrebbero poi anche aumentare con dei bonus legati concordati già durante la scorsa estate. Denaro necessario ai rossoneri per cercare di portare a termine le trattative per gli obiettivi già messi nel mirino nelle scorse settimane. Tra questi anche il nuovo allenatore, con Antonio Conte che sembra essere sempre più in cima alla lista del club per il rilancio in vista della prossima stagione.