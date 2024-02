Nuovo allenatore Milan: sfuma Conte, RedBird ha scelto uno straniero

C’è una novità che riguarda il prossimo allenatore del Milan, che sostituirà Stefano Pioli. Non sarà Antonio Conte, ecco i dettagli.

In cima alla lista, adesso, c’è un tecnico straniero che è pronto a prendere il posto di Pioli che a fine stagione saluterà San Siro. Intanto, arrivano delle novità riguardo i motivi per il quale la società preferirebbe investire sul tecnico straniero piuttosto che su Antonio Conte.

Valutazioni in corso da parte del Milan riguardo il nuovo allenatore. La società, al netto delle smentite di rito di Furlani, ha già deciso per l’addio di Pioli a fine stagione. Non ci sono grossi margini per una permanenza del tecnico ed è per questo motivo che il club si sta già muovendo per bloccare il sostituto. Nelle ultime ore è uscito fuori un altro nome per la panchina del Milan.

Allenatore Milan: niente Conte, ecco chi arriva

A sorpresa, potrebbe sfumare l’arrivo di Conte al Milan. Dopo varie indiscrezioni, sul ritorno in panchina dell’ex tecnico di Inter e Juve, alla fine la società rossonera potrebbe optare per un altro profilo low cost. Troppo alte, infatti, le pretese del tecnico salentino che chiede, oltre ad un ricco contratto, anche delle garanzie per il prossimo calciomercato estivo.

Ecco perché la società sta sondando anche altri allenatori, che possono sostituire Pioli la prossima stagione. Un altro tecnico disponibile, che piace alla dirigenza rossonera, è straniero ed è attualmente libero dopo aver risolto anticipatamente il contratto con il Wolverhampton e deciso di rifiutare una maxi offerta dall’Arabia Saudita. Secondo le ultimissime notizie di calciomercato, riportate dal portale spagnolo Relevo, a sorpresa nella lista di Moncada e RedBird c’è finito un tecnico spagnolo già cercato in passato anche dal Napoli.

La dirigenza, oltre a Conte, valuta di nominare come nuovo allenatore del Milan Lopetegui.

Casting per la panchina del Milan: anche Lopetegui in lizza

Dalla Spagna arriva un nome a sorpresa per la panchina del Milan: si tratta di Julen Lopetegui. L’ex Real Madrid e Siviglia è un profilo che è entrato prepotentemente sui taccuini di RedBird che valuta alternative ad Antonio Conte. Di certo, c’è l’addio di Stefano Pioli che sicuramente non continuerà la sua esperienza in rossonero a meno di clamorosi colpi di scena. Per la sostituzione, ci sono anche altri allenatori oltre a Conte che, comunque, resta l’obiettivo numero uno anche se il maxi contratto richiesto e le garanzie in sede di calciomercato spaventano e non poco i vertici societari.

Ecco perché, Julen Lopetegui può essere un’alternativa a Conte. Lo spagnolo è apprezzato per la sua abilità nel valorizzare i giovani talenti. In carriera, infatti, oltre all’Europa League con il Siviglia, vinta nel 2020 contro l’Inter di Conte, ha alzato anche altri due trofei con la Nazionale giovanile spagnola dell’Under 19, nel 2012, e dell’Under 21, nel 2013.