Sergio Rico lascia il PSG: l’ex Roma sfida i bianconeri

Il portiere Sergio Rico sembra finalmente pronto a riprendere in mano la sua carriera, ma non ricomincerà dal PSG: l’ex portiere della Roma sarà un rivale dei bianconeri.

L’incubo è alle spalle. Il ricordo più recente di Sergio Rico per i tifosi di ogni dove è una gigante riproduzione della sua maglia del PSG esposta lungo un settore del Parc des Princes. È stato l’omaggio della società, dei compagni di squadra ma soprattutto dei tifosi al calciatore, costretto in ospedale a causa di un terribile incidente a cavallo, subito lo scorso maggio.

Un’esperienza che l’ha costretto a letto per circa tre mesi, poiché ha riportato ferite gravi al collo e alla testa, oltre all’aneurisma cerebrale che ha generato un coma preoccupante. La ripresa è stata molto lenta e ha tenuto tutti ansiosi. La famiglia ha costantemente aggiornato i tifosi sulle sue condizioni, fin quando il portiere spagnolo è riuscito a rientrare a casa.

Nel frattempo la sua condizione fisica ha subito un brusco cambiamento. Sergio Rico ha perso all’incirca 20 kg e al momento non è ancora riuscito ad allenarsi da professionista. I medici gli hanno sottoposto una tabella di marcia da seguire per la ripresa, dopo le dimissioni dall’ospedale dello scorso 18 agosto.

Se le ferite fossero state più profonde di mezzo centimetro, sarebbero state fatali. È stato quanto comunicato dallo staff medico che ha seguito l’intero lungo percorso di degenza del giocatore, che è stato per oltre un mese curato mentre in terapia intensiva.

Sergio Rico vuole rimettersi in gioco, ma può lasciare il PSG: la situazione

Ora però è tempo di recuperare quanto perso e perciò Sergio Rico sta cercando di vivere una vita più vicina possibile a quella del passato, nel tentativo di tornare in campo a fare quanto ama: giocare a calcio.

Se potrà tornare o meno alla vita agonistica di prima, ancora non è chiaro. Ma l’impegno è quello. Per adesso è ancora un giocatore del PSG, ma il contratto scadrà il prossimo giugno 2024. Insieme alla sua famiglia e all’entourage, il calciatore comincia a pensare a una prossima destinazione, che gli consenta la pazienza e la competitività adeguata al suo livello di ripresa. È giusto credere che perciò potrebbe non esserci più spazio in Francia per lui, o meglio non a Parigi.

Secondo quanto riferisce ‘Footmercato’, potrebbe riaccendersi una fiamma del passato. Quando Mike Maignan nel 2021 ha lasciato il Lille per trasferirsi al Milan, dopo un’intera carriera trascorsa crescendo nel club, la dirigenza aveva pensato proprio a Sergio Rico per sostituirlo.

Alla guida del club Rico troverebbe Paulo Fonseca, l’ex allenatore della Roma. Il portoghese accoglierebbe positivamente il portiere, sfidando i bianconeri del Besiktas, che a loro volta lo seguono da anni. Tutte le varie opportunità saranno sondate, ma prima sarà necessario l’ok medico per ritenersi disponibile al 100%.