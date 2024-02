UFFICIALE – James Rodriguez ha firmato: arriva da svincolato

Non è finito il calciomercato, in Italia, come negli altri paesi del mondo. Perché ora c’è un annuncio che riguarda James Rodriguez pronto ad una nuova avventura.

Il giocatore è pronto a ripartire di nuovo dopo un periodo non facile e poco fortunato. Perché l’ex stella dei Mondiali con la Colombia nel 2014 che passò al Real Madrid, poi non ha mai avuto una continuità nelle prestazioni nella sua carriera. Tanti alti e bassi che hanno bloccato la definitiva consacrazione del giocatore che ha vestito le maglie dei migliori club al mondo giocando in tutti i campionati possibili, a parte quello italiano dove è stato più volte vicino. Ma per James Rodriguez ora è pronta una nuova sfida.

Il fantasista si è ritrovato in una situazione particolare in questi ultimi mesi, perché ancora una volta i tanti infortuni hanno caratterizzato in negativo la sua ultima avventura, come del resto tutta la carriera del giocatore. Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del colombiano. Perché James Rodriguez ha firmato per giocare con una nuova squadra, anche l’Italia cerca di sfruttare l’occasione.

Calciomercato: James Rodriguez ha firmato

Svolta improvvisa per quello che sarà il futuro del calciatore colombiano che a 32 anni è pronto a ha firmato e preso una decisione importante riguardo quello che sarà il proseguo della sua carriera. Perché ora arrivano novità riguardanti proprio la decisione che può essere valutata con calma nelle prossime ore dal giocatore che si ritrova in una situazione di comfort dove potrà scegliere con chi andare a giocare in vista dei prossimi anni. Occasione anche per l’Italia, dove già in passato è stato accostato più volte a tante squadre James Rodriguez come Napoli, Inter, Milan e Roma.

Occasione anche per l’Italia e la Serie A con James Rodriguez che si è svincolato dal San Paolo dopo non aver mai giocato dalla scorsa estate a causa dei tanti problemi fisici. C’era un principio di accordo nelle ultime ore per andare in Turchia ma alla fine il Besiktas ha deciso di rinunciare al fantasista colombiano.

Per James Rodriguez ora restano altre occasioni di calciomercato e può anche pensare di andare a firmare con una nuova società in vista dei prossimi giorni. Aspetterà con calma le offerte che arriveranno, occhio che non si possa creare una grande occasione in Serie A. A far tremare le squadre sono i suoi infortuni.