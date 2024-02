Zirkzee al Milan: la previsione in diretta fa discutere tutti

Joshua Zirkzee ed il Milan, un possibile affare che fa sognare i tifosi: arriva l’annuncio in diretta sulla clamorosa ipotesi di mercato

Non è un mistero che una delle priorità del Milan per l’anno prossimo sia rappresentata dall’acquisto di un nuovo importante centravanti. Il nome di Joshua Zirkzee, gioiello del Bologna che sta conquistando tutti, rimane tra quelli caldi per l’attacco rossonero.

A maggior ragione per gli sviluppi riguardanti il futuro di Olivier Giroud che, al momento, rimane in scadenza il 30 giugno 2024. Il Milan non ha ancora deciso se provare a trattenere il nazionale francese per un’ulteriore stagione: i colloqui ci sono stati ma la sensazione – al momento – è che Moncada e Furlani possano puntare su un nuovo numero 9 per l’attacco del futuro. Che sia proprio Zirkzee il profilo designato? Lo sapremo solo nella prossima sessione di calciomercato.

Un’estate bollente attende il Milan che, nel mese di Gennaio, si è limitato a puntellare, quasi a zero, la rosa di Pioli: da Terracciano al ritorno di Gabbia, solo un leggerissimo antipasto di ciò che accadrà da giugno ad agosto. Pare ormai inevitabile anche il cambio in panchina con Pioli destinato a lasciare il passo ad uno tra Conte e Thiago Motta, tra gli altri.

Ma il focus, come anticipato, sarà sul nuovo centravanti e per quanto riguarda la scelta di Zirkzee nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni davvero sorprendenti. A questo punto l’ex Bayern Monaco potrebbe effettivamente avvicinarsi parecchio alla maglia rossonera.

Svolta Zirkzee-Milan: rivelazione choc

Massimo Caputi a ‘Tango’, trasmissione in onda su TvPlay, ha parlato con l’ex calciatore Angelo di Livio di diversi temi dell’attualità calcistica. Non poteva mancare un accenno all’attaccante del Bologna.

Il giornalista ha detto la sua, finendo per ‘favorire’ l’opzione rossonera per il futuro della punta del Bologna. “Se dovesse restare in Italia, la squadra in cui lo vedrei meglio è il Milan“, ha esordito Caputi che ha poi tracciato un’eventualità che rischia di avvicinare di molto la firma di Zirkzee con il club rossonero.

“Vanno considerate le voci che parlano di Leao che potrebbe andare al PSG: sarebbe plausibile”. A questo punto solo il tempo potrà dire se e quando l’olandese, classe 2001, potrebbe finire al Milan. La pista rimane apertissima.

Fino a questo momento con il Bologna, Zirkzee ha offerto prestazioni e numeri eccezionali: il 21enne di Schiedam ha segnato 9 gol e messo a referto 6 assist in 24 apparizioni complessive tra Coppa Italia e Serie A.