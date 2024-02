Calciomercato, colpo Samardzic: lunedì la firma

Svolta per quello che sarà il futuro di Lazar Samardzic pronto a firmare con una nuova squadra dopo questa stagione con l’Udinese.

Perché c’è una società su tutte che sembra essere riuscita a mettere ora il giocatore in lista per poterlo comprare in vista del prossimo anno. Quello che è accaduto nelle ultime sessione di mercato per Samardzic è davvero incredibile per i club di Serie A. Perché il giocatore tedesco aveva raggiunto la scorsa estate con l’Inter, così come anche l’Udinese per lasciarlo partire. Poi il clamoroso dietrofront del giocatore ad accordo totale e dopo anche aver sostenuto le visite mediche. Una mossa improvvisa e inaspettata a causa del suo padre agente che aveva alzato la richiesta con i nerazzurri.

Qualcosa di simile sarebbe accaduto anche a gennaio, quando il Napoli aveva trovato l’intesa con il club friulano e anche con il giocatore, ma non del tutto, perché sono aumentate richieste del giocatore e del suo agente che hanno fatto saltare di nuovo tutto. Ma dietro questo ci sarebbe anche l’inserimento di un altro club che ha deciso di affondare il colpo in vista del prossimo anno. Perché ora si può già chiudere l’accordo con tanto di firme per il trasferimento di Samardzic.

Calciomercato: Samardzic cambia squadra in Italia

Anche altre squadre in Italia si sono interessate al giocatore, come alcune in Europa. Alla fine però il futuro di Samardzic sembra ancora in Serie A perché una squadra ora vuole provare a chiudere subito il suo trasferimento per anticipare la concorrenza. Ecco che allora ora si potrebbe andare a definire l’affare proprio in vista delle prossime ore.

Arriva la conferma da La Gazzetta dello Sport che parla di quello che sarà il futuro di Samardzic che nella giornata di lunedì può trovare l’intesa con la Juventus. Perché proprio in ottica di quella partita che si giocherà la gara tra Juve e Udinese, una gara che il prossimo anno il centrocampista potrebbe giocare a maglia invertite.

Proprio lunedì potrebbe arrivare l’accordo tra Juventus e Udinese per Samardzic con il gioiellino dell’Udinese è nei radar della Juventus da tempo e quel giorno sarà indicativo per far si che i dirigenti possano affondare il colpo sul talento 2002 che sembra ora sempre più interessato al trasferimento alla Juve. Lunedì il padre-agente sarà a Torino a seguire le partita e sarà la giusta occasione per provare a firmare un pre accordo.