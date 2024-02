Juve: colpo a centrocampo, Giuntoli chiude per 50 MLN

La Juventus lavora per rinforzare il centrocampo in ottica calciomercato estivo e un colpo potrebbe arrivare dalla Spagna. Giuntoli pronto a chiudere per 50 milioni.

E’ tempo di guardare al futuro in casa Juventus. Lo Scudetto sembra essere ormai sfuggito (nonostante si continua a credere in casa bianconera), ma la società lavora anche alla prossima stagione per cercare di dare al tecnico una squadra in grado di ambire al titolo.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, la Juventus potrebbe decidere di piazzare un colpo di calciomercato dalla Spagna. Giuntoli pronto a chiudere questo centrocampista per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Cifra non facile da raggiungere e un quadro più chiaro lo si avrà solo nelle prossime ore.

Calciomercato Juventus: Giuntoli scatenato, colpo a centrocampo

Giuntoli lavora per regalarsi un colpo a centrocampo molto importante. La strada per l’estate è ancora lunga e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Sono in corso tutte le valutazioni del caso e una scelta definitiva sarà fatta solo al termine della stagione. Di certo l’obiettivo è quello di alzare il livello della rosa e quindi ci potrebbe essere una accelerazione importante per arrivare al via libera definitivo di questo colpo.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus ha individuato in Merino il giusto rinforzo a centrocampo per il calciomercato estivo e, quindi, può succedere praticamente di tutto. La strada è lunga e può succedere di tutto. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dei bianconeri per consentire al tecnico di avere un rinforzo molto importante.

La Real Sociedad non si opporrà al trasferimento, ma bisognerà mettere sul piatto una offerta da 50 milioni di euro. Una cifra importante e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro in questa vicenda e capire se si potrà oppure no arrivare alla fumata bianca.

Mercato: la Juventus pensa a Merino

