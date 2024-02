Convocato con la Nazionale italiana, il Milan se lo va a prendere per giugno

Il Milan sembra aver già prenotato un colpo per la prossima estate: parliamo di un giocatore entrato in pianta stabile in Nazionale

Una stagione tra alti e bassi per il Milan che vuole lottare, fino alla fine, per le residue chance Scudetto ed essere protagonista in Europa League. Mentre squadra e tecnico sono impegnati sul campo, la società è al lavoro con l’obiettivo di costruire una squadra che possa essere competitiva nella prossima stagione sia in Italia sia a livello internazionale.

Tra gli obiettivi principali c’è l’acquisto di un difensore centrale in grado di migliorare un reparto che, questa stagione, ha vissuto diverse difficoltà. Pioli si è dovuto reinventare la difesa per via delle assenza di Tomori, Thiaw e Kalulu. Dal mercato sono arrivati Gabbia e Terracciano ma non è da escludere che possa esserci un grande investimento.

Diversi i giocatori monitorati e, tra questi, dobbiamo menzionare Alessandro Buongiorno. Il centrale, in forza al Torino, è uno dei punti di forza dei granata. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo, in marcatura e nell’uno contro uno: il classe 1999 è destinato a diventare uno dei migliori nel suo ruolo.

La sensazione è che, viste le sue prestazioni, possa essere al centro di una vera e propria asta nel corso della prossima sessione estiva di mercato. Il Milan monitora con grande interesse con la consapevolezza di dover spendere una cifra importante per aggiudicarselo, dopo aver tentato di prenderlo già a Gennaio.

Milan, piace Buongiorno: dall’Italia al rossonero

Quella in corso è una stagione fondamentale per Buongiorno. Il difensore si appresta a fare il definitivo salto di qualità e grande importanza, da questo punto di vista, la può avere il prossimo Europeo. Il difensore del Torino, già nel giro della Nazionale come dimostrato dalla titolarità nella decisiva sfida contro l’Ucraina, sarà uno dei protagonisti in Germania.

Fare una buonissima manifestazione, dopo la stagione che sta disputando con il Torino, potrebbe essere determinante nel futuro di Buongiorno. Il Milan, come detto, osserva con attenzione e sembra pronto per affondare il colpo in estate, forte anche del gradimento del giocatore.

Se non è un mistero il valore del ragazzo, non lo è neanche la voglia dei rossoneri di portare in rosa un nuovo difensore in grado di alzare il livello qualitativo dell’organico. Oltre a un difensore, il Milan investirà anche in attacco per l’acquisto di un centravanti che possa sostituire Giroud, la cui permanenza, al momento, è tutt’altro che certa con il contratto in scadenza a Giugno.