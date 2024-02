Dal Barcellona alla Juve: la clausola è ridicola

La Juve potrebbe puntare presto un nuovo calciatore dal Barcellona: la clausola è particolarmente accessibile, l’affare potrebbe assicurare il futuro dei bianconeri

Il Barcellona è storicamente una fucina di talenti impressionanti, in grado di scrivere la storia del calcio. Questo è possibile grazie a un settore giovanile molto attento al lato tattico, a un’identità impressionante con la quale i ragazzi crescono e che non è mai cambiata nel corso dei decenni, ma soprattutto per lo sviluppo tecnico dei ragazzi, che si ritrovano alla perfezione anche nello stile di gioco dei più grandi.

Non di rado, però, capita che questi talenti cambino contesti una volta raggiunta la maggiore età e possano fare anche la fortuna di altri club. Potrebbe succedere anche nei prossimi mesi per Pau Cubarsí Paredes, un difensore centrale di piede destro, ma in grado di giocare anche sul centro-sinistra senza abbassare il suo livello di prestazioni. Il salto tra i professionisti per lui non è in dubbio e neanche il fatto che sia un talento conclamato del calcio europeo, che potrà lasciare il segno anche in futuro.

D’altronde parliamo di un classe 2007, che a soli 17 anni è riuscito ad attirare su di sé un gran numero di pretendenti internazionali. Tra queste, potrebbe esserci anche la Juve e a cifre parecchio accessibili. Lo spagnolo piace tanto per la capacità di iniziare l’azione e di dare ordine alla manovra, ma ha anche una buona struttura fisica.

Pau Cubarsí alla Juve: la clausola impone fretta ai bianconeri

Cubarsì non è un centrale imponente – è alto 182 centimetri – ma ha caratteristiche moderne, che gli permettono di avere un buon tempismo sul pallone e una leadership della retroguardia difensiva che lo mette di diritto tra i migliori prospetti nel suo ruolo.

La Juve dovrà verificare cosa ne sarà di Huijsen, ora in prestito alla Roma, ma per il suo futuro ci sta facendo più di un pensiero. Anche perché la clausola rescissoria presente nel contratto del ragazzo ammonta a soli dieci milioni di euro.

Un investimento calcolato, quindi, e che potrebbe portare grossi dividendi in futuro. Il suo contratto scadrà a giugno 2026, ma intanto molti club sembrano pronti a bussare alla porta del Barcellona per assicurarsi quello che potrebbe essere una delle più grandi promesse del calcio internazionale.

Ma, appunto, attenzione alla concorrenza. Si tratta soprattutto degli inglesi, che potrebbero presto sfidarsi, e duellare anche con la Vecchia Signora, per chiudere l’affare. Per questo, Cristiano Giuntoli ora deve muoversi se vuole portare a termine il colpo e i tifosi alla lunga potrebbero davvero ringraziarlo.