Deve solo firmare con l’Inter, club già informato

C’è la conferma ufficiale: l’Inter ha già fatto tutto, manca solo la firma di quello che sarà il nuovo acquisto per il 2024/2025

Beppe Marotta ha fatto il nome in via ufficiale di quello che è uno degli obiettivi dell’Inter per la campagna acquisti dell’estate 2024. Nella prossima sessione di calciomercato dovrebbe essere proprio questo elemento il primo a finire in maglia nerazzurra.

L’amministratore delegato della attuale capolista in Serie A, in un recente intervento su Dazn, ha confermato il buon lavoro svolto in questi anni da parte sua, dei suoi collaboratori e degli altri dirigenti interisti. Sei titoli in più messi in bacheca da quando lui è approdato sulla sponda nerazzurra di Milano fanno la differenza in positivo in sede di trattativa.

Così come il raggiungimento della finale di Champions League 2022/2023. La sconfitta ha comunque dato ulteriore visibilità in ambito internazionale al club, che non era certo stato dominato dal Manchester City vincitore del trofeo. Un curriculum di tutto rispetto quello di Marotta all’Inter cui devono aggiungersi, ovviamente, i tanti acquisti portati in nerazzurro. Un elenco che si arricchirà, presto, di un altro rinforzo di grande livello.

Inter, il prossimo acquisto è “ufficioso”

Marotta ha rivelato di avere informato il club di appartenenza. Qualora i negoziati dovessero andare a buon fine allora ci sarà il tesseramento. Della cosa si parla da settimane oramai. E come è facile intuire, il giocatore in questioneè Piotr Zielinski. Il nazionale polacco, che compirà trenta anni il 20 maggio prossimo, si libererà a parametro zero dal Napoli. Da Marotta è giunta la conferma dell’avvenuto contatto da parte dell’Inter.

Dei contatti in corso tra Inter e Zielinski è stato informato in via ufficiale Aurelio De Laurentiis. Nonostante le regole vigenti in fatto di tesseramenti consentano ad un calciatore di potere scegliere la sua prossima destinazione a sei mesi dalla scadenza del contratto senza coinvolgere, il contatto tra i due club coinvolti rappresenta un altro passo essenziale della procedura.

“Su Zielinski stiamo sondando il terreno – ha rivelato Marotta – abbiamo informato De Laurentiis e se andrà in porto lo tessereremo.” Parole quasi di circostanza quelle dell’a.d. nerazzurro che, di fatto, certificano il prossimo acquisto. Con Zielinski, il centrocampo nerazzurro si arricchirà di un elemento che può dare ancora molto a un reparto già completo e molto competitivo.

A conferma dell’ormai prossimo addio del polacco, Zielinski è stato tolto dalla lista Champions del Napoli e probabilmente vedrà il campo in Serie A il meno possibile. Dalla prossima estate per lui ci sarà una nuova avventura all’Inter che sarà la sua quarta squadra italiana dopo l’Udinese, l’Empoli e lo stesso Napoli.