L’ex Serie A ha firmato, è UFFICIALE: destinazione a sorpresa

Un ex Serie A ha deciso di stravolgere completamente la sua vita, e carriera, firmando con un club di una categoria decisamente inferiore rispetto a quelli che sono stati i suoi soliti standard.

Mai nessuno se lo sarebbe aspettato, eppure il difensore pur di tornare a provare quella gioia di giocare al pallone ha trovato sfogo e fiducia in una piccola realtà dell’Eccellenza italiana, la quinta serie del calcio in Italia. Di questa possibilità se n’era parlato già nel corso degli scorsi giorni, ma ora è addirittura diventato ufficiale dopo l’annuncio del club stesso, che ovviamente con grande entusiasmo ha accolto questo straordinario rinforzo per la categoria.

Colpo di scena in Eccellenza: firma un ex Serie A

Non si è soliti assistere ad operazioni del genere, eppure nelle ultime ore è stato ufficializzato un acquisto che potrebbe decisamente spostare gli equilibri in Eccellenza, la quinta serie del calcio in Italia.

Contro ogni pronostico la società è infatti riuscita a chiudere per l’ex giocatore di Serie A, che con molta umiltà ha deciso di compiere questo “importante” passo indietro in carriera dopo gli ultimi complicati anni dove non è riuscito a trovare quella giusta continuità che ad inizio percorso gli aveva invece permesso di vestire prestigiose maglie in Italia come ad esempio quella della Juventus o del Bologna.

Stando dunque a quanto riportato dal club stesso sui propri canali social tramite un comunicato ufficiale, il terzino classe ’95 Federico Mattiello è un nuovo giocatore del Cuoiopelli, compagine militante nel girone A di Eccellenza della Toscana ed al momento al secondo posto in classifica dietro la capolista Tuttocuoio.

Mattiello al Cuoiopelli: l’annuncio dei toscani

Innesto di spessore quello messo a segno dal Cuoiopelli, che a sorpresa è riuscito a strappare il sì di un giocatore d’esperienza come Federico Mattiello.

L’ex Bologna e Juventus, fra le altre, vanta quasi 100 gare fra i professionisti, ed un rinforzo di questo calibro non può altro che confermare le ambizioni della compagine toscana di tentare il successo nel campionato di Eccellenza per raggiungere una categoria importante come la Serie D.

Sui propri canali ufficiali il Cuoiopelli ha così ufficializzato il colpo Mattiello: “Federico Mattiello, classe ’95 ex Serei A con Juventus, Chievo, Bologna, Cagliari e SPAL. Nella scorsa stagione ha giocato nel massimo campionato olandese con Go Ahead Eagles“.

Mattiello al Cuoiopelli

Mattiello ha deciso di compiere questo downgrade di categoria considerati gli ultimi complicati anni di carriera. Basti pensare che l’ex Juventus nelle ultime 4 stagioni ha collezionato appena 22 presenze fra Spezia, Alessandria e Go Ahead Eagles, complici anche una serie di infortuni che non gli hanno permesso di essere al meglio della sua condizione. Ed eccoci giunti oggi al Cuoiopelli, dove Mattiello proverà a rivalutare il suo nome aiutando questa piccola realtà toscana a conquistare la Serie D.