Grosso in Serie A: l’annuncio sull’esonero

Annuncio sull’esonero e sul futuro in Serie A da parte di Fabio Grosso, tecnico che non ha trovato posto dopo l’annata vissuta a Frosinone.

Perché l’esperienza al Lione non è bastata in Ligue 1, terminata dopo poche partite vissute sulla panchina dell’OL in Francia, club che non ha trovato miglioramenti con il tecnico italiano in panchina, in un’annata che risulta essere disastrosa per la società francese.

L’allenatore ex Frosinone aveva lasciato il club dei Ciociari dopo la splendida cavalcata che ha portato all’attuale annata in Serie A, con Eusebio Di Francesco a raccogliere la sua eredità. Un’ottima Serie B da primi in classifica con Di Francesco che sta ben rendendo quest’anno, lontano dalle posizioni di bassa classifica. Secondo quanto riferito da uno dei principali quotidiani in Italia però, ora Fabio Grosso potrebbe approdare in Serie A.

Grosso in Serie A: possibile ritorno in Italia

Possibile ritorno e ad alti livelli in Italia per Fabio Grosso, che starebbe insidiando un suo collega in panchina, secondo quelle che sono le voci riportate in mattinata e che anticipano la sfida di questa sera, in Serie A.

Un esonero che potrebbe consumarsi nel corso della serata o comunque nel week-end, per la situazione che sta vivendo uno degli allenatori che rischia di finire tra gli ultimi posti, nonostante le aspettative legate ad un piazzamento europeo, di inizio stagione.

Secondo quanto riportato in mattinata, Fabio Grosso è il candidato numero uno per la panchina del Sassuolo, di fronte all’esonero di Alessio Dionisi, tecnico che rischierebbe di essere mandato via di fronte ad un nuovo brutto risultato contro il Torino, nell’anticipo della 24esima giornata di Serie A.

Sassuolo, Grosso è l’erede di De Zerbi: possibile esonero per Dionisi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Alessio Dionisi sarebbe insidiato da Fabio Grosso col potenziale esonero che porterebbe appunto al sostituto, legato al campione del Mondo 2006. L’allenatore italiano farebbe così ritorno in Italia, ma non sarebbe una primissima volta per lui in Serie A – tre partite sulla panchina del Brescia nel 2019/2020 prima di essere esonerato dopo tre sconfitte su tre -, considerando però che aveva bazzicato tra le categorie inferiori a quelle del massimo campionato italiano fino ad ora, fino ad una Serie A che aveva ottenuto brillantemente da allenatore del Frosinone, vincendo la Serie B 2022/2023. Adesso il suo futuro, di fronte al possibile esonero di Dionisi, sarebbe al Sassuolo.

Ultime su Grosso: futuro al Sassuolo, ma piace anche ad un altro club

Sarebbe nella lista anche di un altro club, per il futuro in Serie A, Fabio Grosso. Oltre al Sassuolo, infatti, occhio a quella che la posizione di Pippo Inzaghi alla Salernitana, che pure non se la sta passando benissimo, specie dopo l’ultima sconfitta di questo week-end contro l’Empoli, nello scontro diretto per la salvezza in Serie A. Grosso, infatti, sarebbe tra le idee anche di Iervolino.