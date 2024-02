Inzaghi, che guaio: è finito ko

Problema per Inzaghi in vista della trasferta di Roma: il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di un titolare

Manca sempre meno a Roma-Inter, uno dei due big match della ventiquattresima giornata di campionato. I giallorossi, dopo le tre vittorie consecutive, sono chiamati all’esame di maturità. Per De Rossi sarà il primo grande ostacolo da quando si è seduto sulla panchina dei capitolini, mentre per l’Inter sarebbe l’occasione di superare un ostacolo importante per imboccare la discesa che porta allo scudetto.

Sarà una partita non semplice, considerando anche le assenze a cui dovrà far fronte Inzaghi. Il tecnico dell’Inter è partito per l’Olimpico senza ben due centrocampisti, problema non da poco all’interno di un match dove sarà fondamentale l’apporto di tutti.

Non ci sarà Frattesi a causa di un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra: il centrocampista azzurro sta disputando una stagione di buonissimo livello: specialmente a gara in corso fornisce il giusto contributo grazie al suo dinamismo e alle sue capacità nell’inserirsi alle spalle della difesa avversaria come dimostrato nel match contro il Verona quando un suo gol ha regalato tre punti fondamentali alla sua squadra.

Inter non solo Frattesi: assente anche Sensi

Assenza pesante dunque per Inzaghi che già era costretto a dover rinunciare ad un altro centrocampista, pur meno importante nelle rotazioni nerazzurre. Non mancherà solo Frattesi, infatti, ma anche Stefano Sensi non è partito per l’Olimpico. Il classe 1995, come riferito da Sky Sport, è rimasto a Milano a causa della febbre accusata al termine dell’allenamento.

Stagione sfortunata quella dell’ex Sassuolo tra problemi fisici, un minutaggio decisamente ridotto e quanto successo nell’ultimo giorno del mercato invernale: il centrocampista doveva trasferirsi al Leicester ma l’affare è clamorosamente saltato nei minuti finali.

La trasferta di Roma poteva essere la giusta occasione di riscatto per un giocatore, di enorme qualità, che fatica a trovare la giusta continuità di rendimento. Ma la febbre ha fermato Sensi privando Inzaghi di una possibile alternativa in mezzo al campo all’interno di una partita dove saranno importanti anche le riserve.

A questo punto il tecnico nerazzurro, a centrocampo, potrà contare solo sull’apporto dalla panchina di Asllani (protagonista a Firenze) e su Klaassen a cui potrebbe essere concessa una grande chance in un match fondamentale per la corsa scudetto. Si sa, a lungo andare c’è bisogno di dare ricambi ai titolarissimi spremuti e in quel momento anche i rincalzi diventano preziosi. Ad Inzaghi il compito di dosare bene le forze in vista anche dell’imminente ripresa delle coppe europee.