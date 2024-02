Juve, spunta l’affare a sorpresa: Giuntoli pesca in Portogallo

Affare a sorpresa per la Juventus: Giuntoli è già pronto a chiudere l’operazione. Il giocatore arriva direttamente dal Portogallo

La Juventus si sta muovendo su due fronti: squadra e allenatore sono impegnati sul campo con la voglia di chiudere la stagione nel migliore dei modi. Diverso il discorso della società che ha il desiderio di iniziare a progettare il futuro: l’obiettivo è creare una rosa che possa essere in grado di aprire un ciclo vincente in Italia e anche a livello internazionale.

Tra gli obiettivi un centrocampista che possa essere duttile dal punto di vista tattico: la Juve ha bisogno di una mezzala offensiva con un numero importante di gol e la capacità di cambiare il corso del match in qualsiasi momento. In cima alla lista dei desideri bianconeri troviamo Koopmeiners: non è un mistero l’interesse della Juventus per il talento dell’Atalanta.

Classe 1998, si sta dimostrando fondamentale all’interno del sistema di gioco di Gasperini: l’Atalanta è in corsa per tutti gli obiettivi e un giocatore come l’olandese può fornire un contributo deciso da qui al termine della stagione. Il futuro potrebbe essere lontano dal club bergamasco ma la trattativa, per la Juve, si preannuncia molto complicata specialmente a livello economico. Proprio per questo Giuntoli sta valutando un’alternativa.

Juve, Koopmeiners costa troppo: obiettivo Kokçu

Un centrocampista di spessore: sembra essere questo l’obiettivo numero uno della società bianconera per quanto riguarda il mercato. Koopmeiners, come detto, ha un prezzo fuori dalla portata della Juventus ma Giuntoli non ha nessuna intenzione di restare con le mani in mano. Al posto del centrocampista dell’Atalanta attenzione alla pista Kokçu: il classe 2000, in forza al Benfica, è un giocatore molto interessante sia per le qualità tecniche sia per la duttilità tattica.

Kokçu nasce come centrocampista centrale ma può essere impiegato anche come mezzala e, all’occorrenza, trequartista alle spalle della prima punta. Giocatore tecnico in grado di fornire un contributo fondamentale alla propria squadra, specialmente negli ultimi venticinque metri.

Contratto in scadenza nel 2028, è considerato tra i migliori nel suo ruolo nonostante abbia ancora diversi margini di miglioramento. Dal punto di vista economico, il giocatore può arrivare alla Juventus per una cifra intorno ai 35 milioni di euro.

Al momento si tratta di una semplice indiscrezione di mercato ma il prossimo giugno le cose potrebbero cambiare anche perché la società bianconera, non è un mistero, sta cercando un centrocampista di spessore in vista della stagione 2024/2025.