Juventus, addio a zero e tradimento: colpo “alla Cuadrado”

Tenta un altro colpo alla Cuadrado e, dopo quanto già fatto con Piotr Zielinski, occhio a ciò che accadrà dalla Juventus in estate per l’Inter.

A riportare le ultime di calciomercato legate a ciò che sta già vivendo l’Inter, con la possibilità di vedere altri parametro zero dopo Zielinski, un altro “tradimento” è in vista dopo quanto già fatto appunto col polacco e con Juan Cuadrado nella passata estate.

Calciomercato: tradimento alla Juve per firmare con l’Inter, ci pensa Marotta

Ci pensa Beppe Marotta, che ha sempre dimostrato di saper concludere operazioni di tale portata, nonostante le accese rivalità tra i club.

Nonostante i messaggi d’amore, nel calcio si sono visti trasferimenti da una parte all’altra anche di Milano e adesso, dalla Juventus all’Inter si accende la possibilità di vedere chi ha indossato la fascia di capitano dei bianconeri come nuovo giocatore dell’Inter, in vista dell’estate. Un po’ come accaduto con Cuadrado, Marotta porterebbe un altro esterno a Simone Inzaghi, per il 2024/2025.

Secondo le ultime di calciomercato, Alex Sandro sarebbe in uscita dalla Juventus e senza rinnovo. A tal proposito, l’Inter che cerca sempre occasioni di questo tipo con Beppe Marotta pronto alla beffa come già fatto con Cuadrado, Zielinski e in passato anche con giocatori come Calhanoglu, potrebbe farlo anche con il difensore brasiliano che, appunto, non rinnoverà con la Juventus.

Mercato Inter: colpo Alex Sandro, arriva a zero beffando la Juventus

Arriva a zero, nel suo nuovo club, beffando così la Juventus. È quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport che in mattinata hanno svelato quelle che sono le notizie sul futuro di Alex Sandro, in uscita dai bianconeri. Perché per l’esterno brasiliano non si sarebbero mai aperte le possibilità di un rinnovo, con l’Inter che infatti è in agguato per prenderlo da svincolato, non appena scadrà il contratto il prossimo 30 giugno. La certezza ad oggi non è legata alla destinazione, bensì all’addio alla Juventus che si consumerà così come fatto precedentemente da altri senatori, come appunto Cuadrado, Bonucci, Dybala e molti altri che non hanno visto il proseguo della loro carriera a Torino nonostante il legame con i colori bianconeri.

Ultime Inter: Alex Sandro più di un’idea, ostacolo ingaggio

Alex Sandro resterebbe in Serie A per giocare con l’Inter, solo ad una condizione: tagliare parte del suo ingaggio. Con i nerazzurri potrebbe vivere un’esperienza nuova in Italia, giocandosi le sue chance sia a tutta fascia che nella difesa a tre nel cosiddetto “braccetto” di Inzaghi, sul centro-sinistra e al posto di Acerbi. Un ruolo che sa occupare e che, in più di qualche occasione, ha vissuto alla Juventus.