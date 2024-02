Kvaratskhelia saluta la serie A, c’è l’offerta: accordo con la big

Khvicha Kvaratskhelia è pronto all’addio alla serie A: il georgiano saluta il Napoli, c’è l’accordo con la big. Ecco con chi è in trattativa

Il Napoli la prossima estate andrà incontro ad una rivoluzione. A partire dalla panchina che vedrà sicuramente un nuovo proprietario dopo che in questa stagione si sono succeduti Garcia prima e Mazzarri poi. Si continuerà con la rosa che vedrà tanti cambiamenti.

Andranno via diversi big dello scudetto come Zielinski e Osimhen. Ma oltre a queste due situazioni, di cui tutti sono a conoscenza, altre sono da valutare. Non solo tra i comprimari, come ad esempio chi non riesce a trovare spazio in azzurro (vedi Demme) o i nuovi acquisti che dovranno essere giudicati dopo l’esame del campo.

Sono tante le valutazioni da fare rispetto ai nuovi, ma anche tra altri protagonisti assoluti della rosa partenopea, tra i cosiddetti big, ci sono alcuni che possono salutare la prossima estate. Il futuro in bilico riguarda anche Khivcha Kvaratskhelia. Proprio in questi giorni si sta iniziando a discutere mediaticamente del rinnovo del georgiano e si attendono sviluppi in merito.

Kvaratskhelia pronto a salutare la serie A: c’è l’accordo con la big

Non ci sono stati incontri tra le parti e al momento nessuna novità su una possibile fumata bianca. Il classe 2001 guadagna 1,4 milioni di euro l’anno, il suo stipendio è fermo a quello della prima e unica firma col Napoli nell’estate 2022. Sembra esserci tranquillità, almeno stando a quanto va asserendo De Laurentiis.

Il patto era di parlarne con calma nel corso di quest’anno, ma al momento niente si è mosso. Le voci che arrivano dagli esperti di calciomercato sono discordanti tra polemiche e situazione tranquilla con il prolungamento che presto si farà. La realtà è che se il Napoli non vuole perderlo deve iniziare seriamente a discutere il rinnovo altrimenti è inevitabile che il georgiano finirà per essere ammaliato dalle sirene estere. A dire la verità c’è già una squadra interessata.

Il PSG dovrà sostituire con tutta probabilità Mbappé, promesso sposto del Real Madrid. Il preferito di Luis Enrique per sostituirlo è proprio Kvaratskhelia. Il club parigino è pronto a fare un’offerta di 120 milioni di euro per l’asso napoletano, e si proverà a convincere De Laurentiis.

Il georgiano potrebbe gradire, e non poco, la nuova possibile destinazione. Non sarà facile, però, far cedere anche ADL anche perché bisognerà poi fare i conti anche con la piazza che potrebbe non tollerare la cessione in un solo colpo di Osimhen, Zielinski e Kvara. Fermo restando che nelle casse societarie potrebbero arrivare circa 250 milioni di euro da investire con colpi di assoluta qualità.

