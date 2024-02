Colpo di scena improvviso in casa Lazio dopo la lite: svolta a sorpresa per Maurizio Sarri e l’intero ambiente biancoceleste. Arriva l’annuncio

Nei giorni scorsi si sono lavati i panni sporchi in casa Lazio con diversi confronti andati in scena tra la società (Lotito e Fabiani), Sarri e la squadra. Era ed è evidente che qualcosa non va all’interno dello spogliatoio biancoceleste, con i capitolini che sembrano essere la brutta copia di sé stessi rispetto la scorsa stagione. Una serie incredibile di risultati negativi che relegano attualmente Immobile e compagni al nono posto in classifica.

L’involuzione, oltre ad essere da un punto di vista dei risultati (8 punti in meno rispetto lo scorso campionato), è anche e soprattutto di gioco. Dall’inizio dell’anno sono arrivati solo 6 tiri in porta da parte dei capitolini, numeri assurdi per una squadra di (presunta) alta classifica come la Lazio e soprattutto con un possesso palla sterile che non porta ad occasioni o conclusioni in porta.

Dopo il brutto KO di Bergamo contro l’Atalanta di domenica scorsa sono iniziate a venir fuori una serie di voci su possibili liti nello spogliatoio e soprattutto un gruppo che non vorrebbe più Sarri.

Lite Lazio, colpo di scena Sarri: svolta a sorpresa in casa biancoceleste

In molti sarebbero stufi del suo gioco e questo sarebbe il motivo dell’involuzione di quasi tutti i singoli. Da Zaccagni a Felipe Anderson, passando per Luis Alberto, Immobile, Marusic e Lazzari. I primi due sono anche con le valige pronte e in molti malignano che dietro all’addio ci sia la mancata volontà di proseguire con Sarri.

A dire il vero il futuro del tecnico toscano è più che mai in bilico e nei giorni scorsi Lotito ha dovuto fare il pompiere per smentire le voci di un esonero. In caso di ulteriori crolli nessuno scenario è da escludere. Singolare come non si parli più di rinnovo per l’ex Napoli che comunque ha un contratto in scadenza nel 2025. A fare chiarezza è stato Nicolò Rovella, intervenuto ai microfoni della stampa presente a margine di un evento che la Lazio ha organizzato in una scuola della Capitale.

“Lite? Il mister è sempre stato chiaro con noi, lo abbiamo sempre seguito. Non c’è stato nessun litigio” assicura il centrocampista. L’ex Monza poi continua: “Dobbiamo solo fare ciò che ci dice e abbiamo iniziato a farlo già da lunedì, dopo un confronto post Bergamo”. La rivelazione si conclude con una rassicurazione per i tifosi: “Lo spogliatoio è unito più che mai, anche con il mister. Remiamo tutti dalla stessa parte e le voci che circolano sono infondate”.

“Da questo momento si esce solo con il duro lavoro, mettendo in ogni allenamento voglia e determinazione” è la chiosa del centrocampista. Il gruppo è con Sarri, la svolta si è avuta dopo il confronto in settimana con il tecnico che ha addirittura annullato una seduta di allenamento perché soddisfatto dalla risposta dei suoi giocatori. Non resta, adesso, che vedere riscontri sul campo nelle prossime gare.