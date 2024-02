Roma-Inter, doppio infortunio all’Olimpico: ecco cosa è successo

Roma Inter, ultimissime notizie dall’Olimpico: ecco cosa è successo con due giocatori usciti dal campo per infortunio.

Big match in scena all’Olimpico tra Roma e Inter. Intanto, ci sono degli aggiornamenti che riguardano due infortuni: entrambi i calciatori hanno dovuto lasciare il terreno di gioco a causa di un problema fisico.

Roma-Inter: doppio infortunio, ecco tutti i dettagli

Un infortunio per parte, nella Roma e poi nell’Inter. E’ questo il bollettino che esce fuori dalla gara dell’Olimpico.

Il centrocampista della Roma Cristante è stato costretto ad uscire al minuto numero sessantuno a causa di un problema alla schiena. Il calciatore è stato sostituto con Bove.

Successivamente, anche in casa Inter è arrivato l’infortunio di Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro, autore del primo gol che ha aperto le marcature, è stato costretto anche lui al cambio al minuto numero sessantatré per un problema al polpaccio.

Le condizioni di entrambi i calciatori, Acerbi e Cristante, saranno da monitorare nelle prossime ore per capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.

Infortunio Cristante Roma: ecco le ultime sul rientro

Infortunio Bryan Cristante durante Roma-Inter. Il centrocampista ha lasciato il campo nel corso del secondo tempo. Dopo essersi seduto in mezzo al campo, il calciatore ha chiesto la sostituzione e al suo posto è entrato Bove. Già nel primo tempo aveva richiamato la panchina per qualche problema fisico, era apparso dolorante, anche se alla fine ha stretto i denti fino al minuto numero sessantuno quando non è riuscito più a stare in campo. Adesso bisognerà capire gli eventuali tempi di recupero di Cristante e se sarà a disposizione di Daniele De Rossi per la prossima gara di campionato contro il Frosinone.