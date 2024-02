Sceicco in Serie A: compra il club con Conte in panchina

Ci sono delle importanti novità che riguardano il ritorno di Antonio Conte in Italia per firmare con una squadra di Serie A che sta cambiando anche proprietà.

In arrivo ci sarebbero gli sceicchi in Italia pronti a comprare il club e scegliere Antonio Conte come nuovo allenatore. Una svolta davvero importante per il club italiano di Serie A pronto a tornare vincente in maniera importante e provare a far sognare i tifosi in vista dei prossimi anni. Perché ci sono delle novità davvero significative che trattano questo argomento he potrebbe esplodere da un momento all’altro riguardo l’arrivo nel calcio italiano degli sceicchi. Perché ora c’è la voglia di fare le cose in grande e per questo motivo potrebbero esserci molto presto delle novità a riguardo.

E’ sempre più vicino il ritorno di Antonio Conte in Serie A perché un club italiano ha deciso di investire su di lui. Il tecnico italiano è pronto ad una nuova sfida importante con un top club del campionato di Serie A perché ora c’è la voglia di provare ad ottenere qualcosa di importante in vista del futuro e provare a portare la società verso livelli molto alti.

Conte in Serie A: lo comprano gli sceicchi

Ormai ci siamo per quello che può essere il futuro di Antonio Conte che andrebbe a firmare con un altro club italiano dopo Juventus e Inter. Perché ora c’è una società nuova che può lasciare la guida agli sceicchi per dare poi modo di mettere in piedi un progetto veramente vincente. Ci sarebbero diverse possibilità che si andranno poi a creare in vista del prossimo anno. Perché quello che sta venendo fuori è una conferma del ritorno di Antonio in panchina in Italia.

La Roma americana può dire addio viste le ultime voci di mercato, ma ora arriva una conferma importante. Perché come confermato da Tuttosport i Friedkin hanno subito chiarito la loro posizione e non sembrano avere intenzione di vendere la Roma agli sceicchi dell’Arabia Saudita che vogliono investire in Italia e ingaggiare Antonio Conte.

Un altro club italiano che può finire nelle mani degli sceicchi oltre la Roma è il Milan e anche lì Antonio Conte è il favorito per essere il prossimo allenatore. La notizia di una possibile cessione della Roma agli arabi divide i tifosi giallorossi e in vista della prossima stagione bisognerà capire come andrà a finire nei prossimi mesi.