UFFICIALE – Colpo da 20MLN: è fatta per l’attaccante

Dopo settimane di contatti e trattative con le parti coinvolte, il club è riuscito finalmente a raggiungere l’accordo per l’arrivo dell’attaccante nella prossima estate.

L’allenatore ha spinto tanto per riuscire a bloccare il giovane talento, ed il club ha risposto presente accontentandolo mettendo a segno quest’operazione che ha però previsto un importante investimento. Per riuscire a strappare l’attaccante alla concorrenza la proprietà ha infatti sborsato ben 20 milioni di euro, cifra che però potrebbe alla fine rappresentare essere solo una piccola parte di quella che il club potrebbe poi riuscire a guadagnare da un’eventuale cessione del ragazzo, indicato essere come uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale.

Colpo per la prossima estate: è ufficiale

Forse sarebbe stato meglio chiudere quest’affare una settimana e qualche giorno in più fa, ma meglio tardi che mai. Alla fine l’importante era accontentare l’allenatore anche per dargli un pretesto per rimanere l’anno prossimo, e la proprietà con caparbietà e volontà ci è riuscita.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club nelle scorse ore ha definito l’acquisto del giovane attaccante africano, che si unirà però al gruppo squadra solo a partire dalla prossima stagione. La proprietà ha dunque deciso di compiere questo importante investimento che potrebbe giovare e non poco al club sia a livello economico che sportivo negli anni che verranno, considerato il fatto che ci troviamo difronte ad uno dei talenti più interessanti del calcio mondiale stando ai più esperti addetti ai lavori.

La folta concorrenza che c’era sul ragazzo ha portato il club ad anticipare di gran lunga i tempi, affondando sin da subito il colpo decisivo, come confermato dal fatto che quest’acquisto è in pratica già ufficiale. In una recente uscita pubblica, infatti, il direttore sportivo del Brighton David Weir ha confermato l’arrivo del giovane attaccante Ibrahim Osman alle Seagulls nella prossima stagione.

Brighton: arriva Osman, affare da 20MLN

“Non vediamo l’ora di avere l’opportunità di lavorare con Ibrahim (Osman ndr). E’ un giocatore giovane, un prospetto eccitante“. Così ha parlato il ds del Brighton David Weir in una recente uscita pubblica ufficializzando il colpo Ibrahim Osman dal Nordsjelland.

Il 19enne ghanese rappresenta essere una delle operazioni più onerose nella storia delle Seagulls, visto che il giovane africano sbarcherà in Premier League nella prossima estate per addirittura 20 milioni di euro. Fino a questo momento in stagione con la maglia del Nordsjelland Osman ha collezionato fin qui 4 reti e 5 assist in 29 presenze in tutte le competizioni.

Osman-Brighton: le parole di Weir

Entusiasta di un colpo di prospettiva così interessante come quello di Osman, il ds del Brighton David Weir ha così parlato: “L’importante è che ora Ibrahim (Osman ndr) abbia la sua mente ed il suo spazio completamente concentrati sul Nordsjelland, dove sta giocando un’ottima stagione. Quando questa sarà finita avrà l’opportunità di avere del riposo in estate per poi accoglierlo in squadra, dovrà avrà tutto il supporto ed il tempi necessario per fare bene“.