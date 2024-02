Calciomercato, addio Milan: colpo in Premier League

Il Milan continua senza sosta a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Ecco l’addio immediato, giocherà ancora in Premier League

Il club rossonero non vede l’ora di mettere a segno nuovi colpi in estate dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Stefano Pioli cercherà di recuperare ancora punti alle prime due della classe, Inter e Juventus, per cercare di sognare ancora lo Scudetto. Ecco l’ultima indiscrezione da urlo in ottica futura: dove giocherà nella prossima stagione.

Novità dell’ultim’ora per il nuovo colpo in difesa: la società rossonera l’ha mollato definitivamente. Non arriverà in Serie A, ma la big della Premier League vuole subito chiudere l’affare. I rossoneri l’hanno seguito a lungo per rinforzare la retroguardia difensiva di Pioli, ma pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione di Ekrem Konur, esperto di calciomercato internazionale.

Calciomercato, il Milan lo molla: affare in Inghilterra

Già in estate la società rossonera ha provato così a chiudere il colpo, ma alla fine non è arrivato. Ora il Milan l’ha mollato definitivamente con la nuova destinazione venuta a galla. Ecco tutta la verità con l’indiscrezione dell’ultim’ora davvero interessante.

Come svelato dall’esperto di calciomercato internazionale, Ekrem Konur, Tosin Adarabioyo potrebbe vestire la maglia del Liverpool. Il Milan ha seguito a lungo il centrale del Fulham, ma ora il colpo sarebbe nuovamente in Premier League. Un profilo interessante per la retroguardia dei Reds sempre alla ricerca di giovani profili pronti subito a sposare la causa del Liverpool.

Il Milan penserà così a nuovi innesti di spessore per rinforzare la difesa a disposizione di Stefano Pioli, che vorrebbe continuare la sua avventura alla guida dei rossoneri. Saranno mesi intensi sotto ogni punto di vista per puntellare la rosa in vista della prossima stagione: ora l’obiettivo resta quello di arrivare fino in fondo in Europa League.