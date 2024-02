Cannavaro in Italia come De Rossi: sarà il nuovo allenatore

Come successo per Daniele De Rossi di recente, Cannavaro sarà un altro campione del Mondo 2006 che sarà il nuovo allenatore di un club italiano.

Non ai livelli dell’ex centrocampista della Roma, che è partito proprio dalla Capitale dopo l’esperienza vissuta alla SPAL come primissima esperienza su una panchina di un club italiano, allenando per la società ferrarese.

Per quanto riguarda Fabio Cannavaro, che è partito dalla Cina per diversi anni, per poi godersi l’esperienza al Benevento, la destinazione sarà differente e non agli stessi livelli di Daniele De Rossi, con la Roma, in Europa League.

Nuovo allenatore, Fabio Cannavaro in Italia: la notizia

Sono diversi i rumors che hanno riguardato Fabio Cannavaro come nuovo allenatore in Italia. Così come accaduto a De Rossi che è approdato sulla panchina della Roma, sono state insistenti le voci che hanno visto l’ex Pallone d’Oro come nuovo allenatore del Napoli.

Alla fine, malgrado le voci, il napoletano Fabio Cannavaro non ha trovato spazio col Napoli, club che ha scelto Walter Mazzarri nella figura di traghettatore, in attesa di ciò che poi si sceglierà per la stagione 2024/2025.

E invece, l’ex leggendario difensore italiano, potrebbe ripartire subito in panchina. A prendere Cannavaro, come nuovo allenatore, sarebbe il Lecco. Il club in Serie B, a caccia di una reazione in questa seconda parte di stagione, punterebbe sul tecnico napoletano nell’idea di trovare la salvezza e alzare l’asticella delle aspettative da qui in avanti, per la società.

Fabio Cannavaro al Lecco: la notizia sull’esonero di Bonazzoli

Potrebbe subire l’esonero, Emiliano Bonazzoli, tecnico del Lecco. E al suo posto arriverebbe Fabio Cannavaro, tecnico napoletano che però sogna l’approdo in Serie A. Potrebbe finire al Lecco, tentando un’esperienza bis nel campionato cadetto dopo l’avventura vissuta col Benevento e andata con alti e bassi, in una squadra che non è riuscita a mantenere la categoria, in attesa di risalire dopo gli anni vissuti tra Serie B e Serie A. Adesso il club nerazzurro, come informano i colleghi di SportItalia, punterebbe su Fabio Cannavaro. Ma per il Lecco, almeno per il momento e come riferisce Alfredo Pedullà, ad oggi risulta solo un’idea.

Ultime su Cannavaro: il Lecco ha contattato anche un altro allenatore

Il Lecco ha contattato Dionigi come possibile nuovo allenatore del club. Qualora Cannavaro arrivasse al Lecco, in ogni caso, arriverebbe con Paolo Cannavaro a fargli da vice, nel suo staff tecnico. Entrambi gli allenatori, com’è risaputo, sognano la Serie A da allenatori. E chissà che per loro, in futuro, non possa arrivare l’occasione legata al Napoli.