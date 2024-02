Ennesimo colpo dal Chelsea: Milan stoppato

Il Milan segue di nuovo un giocatore di proprietà del Chelsea. L’affare, però, si preannuncia alquanto complicato

Il Milan, a gennaio, ha deciso di non sostituire Rade Krunic (passato al Fenerbahce) e dare fiducia ai centrocampisti rimasti a disposizione di Stefano Pioli, confidando nella crescita di Yacine Adli e nel ritorno ad alti livelli di Ismael Bennacer. In estate, invece, qualche ritocco verrà fatto. Diversi gli elementi seguiti, tra cui un talento del Chelsea che, fin qui, non ha trovato molto spazio.

Parliamo di Carney Chukwuemeka, impiegato appena 5 volte in Premier League per un totale di 168 minuti trascorsi in campo. Il classe 2003, a dir la verità, nelle prime due partite disputate contro il Liverpool ed il West Ham aveva giocato titolare, rendendosi protagonista di alcune buone giocate. In seguito, un grave infortunio al ginocchio lo ha costretto a un lungo stop, obbligandolo a saltare le successive 17 gare di campionato e 5 incontri di Coppa di Lega.

Il rientro è avvenuto il 13 gennaio nel match vinto contro il Fulham. Tuttavia il 20enne sta faticando a tornare ai suoi consueti livelli qualitativi partendo sempre dalla panchina.

Milan, nel mirino un giocatore del Chelsea: lo scenario

Una sequela di esclusioni che, in maniera inevitabile, hanno alimentato le voci relative ad una possibile separazione a giugno. I rossoneri, come confermato da ‘La Gazzetta dello Sport’, lo seguono e, a breve, proveranno a farsi avanti, sfruttando gli ottimi rapporti esistenti con i Blues. Condurre in porto l’affare, in ogni caso, si preannuncia più complicato di quanto inizialmente previsto.

Il motivo è da ricercare nel fatto che Chukwuemeka si trova bene a Londra e non ha alcuna intenzione, almeno per il momento, di trasferirsi altrove. Di recente si era parlato del fatto che si sentisse intrappolato al Chelsea. Lo scenario in questione, però, è stato smentito da ‘Teamtalk’, stando al quale le indiscrezioni riguardanti una sua partenza sono da considerare prive di qualsiasi fondamento.

Le due società avranno modo di confrontarsi a breve ma il management guidato da Gerry Cardinale dovrà elaborare una proposta più che adeguata per convincere il giocatore ad accettare l’eventuale proposta rossonera.

Quello di Chukwuemeka, in ogni caso, non è l’unico profilo al vaglio della dirigenza. Una delle piste battute, ad esempio, conduce ad Assan Ouedraogo dello Schalke 04. Sempre viva, poi, l’opzione Guido Rodriguez di proprietà del Betis. Work in progress. Il Milan studia i rinforzi da prendere in estate.