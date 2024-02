Gestaccio ai tifosi: squalifica senza precedenti in Serie A

Per il gestaccio ai tifosi, è stata aperta un’indagine con una squalifica che sarà senza precedenti per il giocatore in questione, in Serie A.

È successo nel corso della sfida sentitissima tra le due tifoserie, secondo quella che è una della partite da “grandi classiche” del nostro calcio, in Serie A.

Aperta un’indagine, con una squalifica che vedrà escluso dai prossimi impegni in campionato il calciatore che sarebbe stato “pizzicato” dalle telecamere per quanto fatto ai danni dei tifosi, con un gesto che è finito al centro delle questioni.

Squalifica in Serie A: il gestaccio costa caro al calciatore

Un gestaccio ai danni dei tifosi, sotto l’occhio delle telecamere, che non sarà passato inosservato a chi darà sanzione, senza precedenti, per quanto riguarda la squalifica in Serie A.

Lontano dai campi di calcio per un po’, perché un calciatore – malgrado le parole rivolte dai tifosi – non dovrebbe rispondere sul campo con il gesto che è stato visto da tutti.

Tant’è che per il dito medio rivolto ai tifosi della Roma che lo stavano offendendo dagli spalti, Francesco Acerbi sarà squalificato in Serie A, con l’indagine della Procura Federale che è stata aperta per quanto accaduto durante Roma-Inter, gara giocata nel posticipo della 24esima giornata di Serie A.

Inter, gestaccio di Acerbi: cos’è successo contro la Roma

All’Olimpico e contro i giallorossi, rivolgendosi ai tifosi, è venuto fuori il gestaccio da parte di Francesco Acerbi in Roma-Inter. Il motivo dell’attrito tra tifosi e giocatore è legato al suo passato, che è stato appunto per diversi anni in Capitale e da avversario proprio della società capitolina, quando indossava la maglia della Lazio. Inoltre, tanto amato in passato dai tifosi biancocelesti, che poi pure si è “salutato” male con la fetta di popolo biancoceleste, per alcuni problemi con la Curva Nord quando ancora era un giocatore, appunto, della Lazio. Dopo alcuni cori offensivi, da parte della tifoseria giallorossa, Acerbi ha alzato il dito medio nei riguardi della tifoseria della Roma, gesto che è finito sotto le indagini della Procura Federale.

Ultime su Acerbi: la possibile sanzione per Acerbi

Potrebbe essere considerata, sotto indagine della Procura Federale, come questione anti-sportiva e grave ai danni della tifoseria avversaria. Il gesto di Acerbi, contro la tifoseria della Roma, può costare la bellezza di tre giornate di squalifica in Serie A al difensore ex Lazio. Tutta la verità e la sanzione definitiva arriverà in ogni caso nel corso della sentenza del Giudice Sportivo, che si terrà nella giornata di martedì, alla conclusione della 24a giornata di Serie A.