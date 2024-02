Leclerc-Hamilton, sono già scintille: grosso problema per la Ferrari

Potrebbero esserci già problemi in casa Ferrari in vista della nuova convivenza tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Il 2024 della Ferrari è iniziato con il clamoroso colpo di mercato che porterà Sir Lewis Hamilton a Maranello a partire dal 2025. A farne le spese sarà Carlos Sainz, che quindi dovrà affrontare una stagione di transizione in vista del suo passaggio ad uno degli altri nove team del Mondiale.

L’Audi sembrerebbe favorita nella corsa ad aggiudicarsi le prestazioni dello spagnolo in virtù del rapporto di lungo corso tra la Casa dei Quattro Anelli e il padre Carlos, leggenda del rally recente vincitore dell’ultima Dakar proprio con il marchio tedesco. Attenzione, però, a Mercedes e a Red Bull, con quest’ultima che potrebbe decidere di riportare a Milton Keynes il pilota iberico dopo la sua prima esperienza tra Academy e Toro Rosso per sostituire il partente Sergio Perez, in scadenza a fine 2024.

Nel frattempo, la Rossa sta provando a cogliere la scia dell’entusiasmo del trasferimento del sette volte iridato per portare in squadra alcuni dei migliori ingegneri per il reparto tecnico. La presenza di Hamilton potrebbe essere decisiva in tal senso così come nei rapporti di forza interni con il nuovo compagno di squadra, Charles Leclerc.

Leclerc-Hamilton, chi la spunterà? L’ex pilota non ha dubbi

In molti, infatti, pensano che il monegasco possa subire la pressione aggiuntiva derivante dall’avere in squadra un pluricampione del mondo come Hamilton. Dall’altra parte, invece, c’è chi ritiene che Charles sia stato contento della notizia e che possa addirittura spuntarla in pista sul suo nuovo compagno di squadra.

Di questo ne è convinto Marc Surer, il quale sostiene che Leclerc sarà un bel grattacapo per Lewis. “Leclerc è un grosso problema per Lewis, perché sarà più veloce” la sentenza dell’ex pilota svizzero. Quest’ultimo, in particolare, è sicuro che potrebbe riproporsi una situazione simile già verificatasi in Formula 1.

Protagonisti Michael Schumacher e Nico Rosberg, ai tempi della loro convivenza in Mercedes. “Mi ricorda un po’ la situazione di Michael Schumacher in Mercedes – prosegue Surer – Un ‘certo’ Nico Rosberg lo mise al suo posto e a Hamilton potrebbe succedere lo stesso“.

Insomma, per Surer, Leclerc potrebbe continuare ad essere l’uomo di punta di Maranello nonostante la presenza del sette volte campione del mondo. Ciò che è certo è che intanto la Ferrari conta molto sul classe ’97, come dimostrato dal ricco rinnovo che potrebbe permettere allo stesso pilota di restare in rosso fino a fine carriera.