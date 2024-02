Lopetegui ha già chiesto il suo pupillo: colpo Milan

La stagione sta entrando nella sua parte più calda, ma in casa rossonera tiene sempre più banco la questione allenatore

Non deve essere un momento facile per Stefano Pioli. Non tanto per i risultati, visto che nell’ultimo mese il Milan si è tirato su in classifica inanellando una serie positiva, quanto per le continue voci sul suo possibile successore.

Se in campionato i rossoneri hanno pochi obiettivi (lontani dalle vetta e in piena sicurezza in ottica quarto posto), l’Europa League potrebbe diventare il vero e proprio focus stagionale. Riportare un trofeo europeo in bacheca sarebbe l’ennesimo colpo dell’allenatore emiliano.

Ma è chiaro che qualcosa si è rotto con la dirigenza. Dopo aver riportato il Milan nelle prime quattro d’Italia, conquistato uno scudetto e raggiunto una semifinale di Champions League, probabilmente a Casa Milan ci si aspettava di essere più competitivi in campionato in questa stagione. Per questo sembra ormai scontato l’addio a fine stagione dell’ex tecnico di Lazio e Fiorentina, tra le altre.

Lo ha chiesto Lopetegui: colpo Milan!

Una è l’ombra più grande sul suo futuro: quella di Antonio Conte. In molti parlano di continui contatti con l’ex ct della Nazionale da parte della società rossonera, altri addirittura di accordo già raggiunto. Insomma il leccese sarebbe in cima alla lista dei desideri.

Va però detto che arrivare ad un accordo definitivo non è facile. Non solo per l’alto ingaggio dell’allenatore, ma anche delle grandi garanzie a livello di organico che è solito chiedere ai propri club. Il Milan, quindi, dovrebbe investire molto sul mercato per soddisfare i desideri dell’allenatore. Per questo il club sta valutando anche altre opzioni per sostituire Stefano Pioli al termine della stagione.

Un altro nome che piace molto è quello di Julen Lopetegui. L’ex ct della Spagna e allenatore del Real Madrid, ha condotto il Siviglia alla vittoria dell’Europa League proprio contro l’Inter di Conte nel 2020. L’ultima squadra allenata in ordine di tempo è il Wolverhampton, con il quale ha rescisso il contratto per divergenze con la società.

L’allenatore spagnolo avrebbe già in mente un nuovo acquisto per il suo Milan: si tratta di Pablo Sarabia. L’esterno spagnolo è stato allenato dal tecnico al Siviglia nel 2018, prima di passare al Psg. Ora il classe 1992 è in forza al Wolverhampton, ma essendo un pupillo di Lopetegui potrebbe essere uno dei primi rinforzi che chiederebbe ai dirigenti rossoneri, potendo giocare in tutte le posizioni del reparto offensivo dietro la prima punta nel 4-2-3-1.