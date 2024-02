Milan, doppio infortunio e nuovi guai: parla Pioli

Il Milan di Stefano Pioli batte il Napoli e torna prepotentemente in corsa per il secondo posto: ci sono due infortuni importanti.

I rossoneri sono al centro di una situazione complicata, con una stagione iniziata non benissimo e che anche ora sta andando avanti di alti e bassi e può portare a novità importanti. La squadra di Pioli sta iniziando a girare bene in vista del futuro e ha bisogno ora di tutta la rosa a disposizione per far sì che il futuro possa essere estremamente positivo.

Contro il Napoli c’è stato un doppio infortunio in casa Milan, e Pioli è estremamente preoccupato per quello che potrebbero riservare le prossime settimane.

Milan, doppio infortunio: ma la classifica sorride

Il Milan batte il Napoli e continua a correre in classifica, con lo sguardo fisso sul secondo posto. In questo momento la situazione legata allo Scudetto sembra un affare a due, e forse anche solo all’Inter, considerato il distacco. Ma i rossoneri vogliono restare in scia e mettere il fiato sul collo alle prime due della classe, prima di poter sperare in qualche passo falso per poi tentare il sorpasso.

Il futuro del Milan è tutto da scrivere, ci sono situazioni in bilico che sono molto importanti per riuscire a dare alla squadra ciò che serve per crescere.

Il Milan vince contro il Napoli ma perde due calciatori importanti a causa di un doppio infortunio.

Due infortuni per il Milan: parla Pioli

Il Milan continua a risalire la classifica e ora Pioli sta recuperando anche tutti i calciatori più importanti che stanno tornando in forma e continuano a essere devastanti, come è successo per Theo Hernandez contro il Napoli. Al termine della sfida di San Siro, Pioli ha analizzato le situazioni che si stanno creando in casa rossonera e ha parlato molto bene di quanto visto in campo.

“Non so se è il massimo che potevamo fare, stiamo facendo bene nell’ultimo mese e mezzo”, ha ribadito Pioli parlando del periodo positivo dei suoi. Stiamo viaggiando ai ritmi elevatissimi dell’Inter ma è inutile guardarsi indietro, dobbiamo pensare alle prossime partite”.

Infortuni Calabria e Bennacer? “Per Bennacer è solo stanchezza, arriva dalla Coppa d’Africa e da un infortunio serio. Calabria ha avuto un problema all’adduttore, da valutare nei prossimi giorni”.

Infotunio Calabria: ecco quando torna

L’infortunio di Davide Calabria è molto importante per il Milan perché potrebbe perdere un calciatore importante per le prossime partite. Il capitano rossonero è fondamentale per il campo e per lo spogliatoio e perderlo sarebbe grave.

I tempi di recupero di Calabria potrebbero essere abbastanza brevi: può saltare le prossime due partite e poi tornare per il ritorno di Europa League.