Milan scatenato: sfida all’Atletico Madrid

I rossoneri proseguono il loro cammino in campionato in attesa dell’Europa League, ma iniziano a lavorare anche per il futuro

Provare a inanellare un filotto di vittorie per avvicinarsi ulteriormente al secondo posto ora distante quattro punti. Questo l’obiettivo in campionato per il Milan che, dopo la vittoria a Frosinone, ha sfruttato il ko della Juventus per diminuire lo svantaggio dai bianconeri.

L’Inter rimane lontanissima, ma la squadra di Pioli proverà a fare più punti possibili prima dell’inizio dell’Europa League che, inevitabilmente, toglierà energie fisiche e mentali ai giocatori.

E quindi il prossimo impegno con il Napoli è già un test molto importante. All’andata i rossoneri giocarono un primo tempo praticamente perfetto, ma si sciolsero poi nella ripresa, facendosi rimontare fino al 2-2 finale. Ai partenopei mancherà ancora Victor Osimhen che ha raggiunto la finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria: l’assenza peserà e i rossoneri partiranno favoriti.

Ma in casa Milan non si pensa solamente al presente, ma anche al futuro. Da settimane, ormai, rimbalza la voce di un possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina rossonera dalla prossima stagione. Queste indiscrezioni non possono ovviamente piacere a Stefano Pioli che però sta continuando a lavorare e a cercare di meritare sul campo la conferma anche per l’anno prossimo.

Milan scatenato: super colpo e Atletico ko!

Chiaramente l’arrivo dell’ex allenatore di Juventus e Inter significherebbe anche tanti interventi sul mercato. Come risaputo, Conte, non è uno che si accontenta e se dovesse accettare le lusinghe del Diavolo avrà già consegnato una lista dei desideri per migliorare la squadra. Probabile comunque che un gioiello della rosa venga sacrificato per fare cassa che verrebbe poi investita in nuovi arrivi, un po’ come accaduto l’anno scorso con la cessione di Sandro Tonali.

Tre sono ovviamente i più ambiti: Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez. Proprio il terzino francese ha tantissimi estimatori all’estero, specialmente in Inghilterra, dove diversi club sarebbero pronti a presentare un’offerta ai rossoneri.

L’impressione è che Theo con 60-70 milioni possa partire. E proprio per questo il Milan inizia a guardarsi un po’ attorno per eventuali sostituti ma anche, nel caso in cui rimanesse, di per ricoprire il ruolo di vice.

Uno degli ultimi nomi è quello di Patrick Dorgu del Lecce. Il classe 2004, autore del gol vittoria contro la Fiorentina, ha però già suscitato l’interesse anche dell’Atletico Madrid che più volte ha pescato nel nostro campionato. Si profila quindi una serrata corsa a due per accaparrarsi le prestazioni del giovanissimo terzino che, pur essendo così giovane, ha già messo in mostra tutte le sue qualità e notevoli margini di miglioramento.