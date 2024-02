Milinkovic Savic torna a giocare in Italia: il club l’ha convinto

Arriva la clamorosa svolta per il futuro di Sergej Milinkovic Savic pronto a lasciare l’Arabia Saudita dopo un anno e fare ritorno in Serie A per giocare con un altro club.

L’ex centrocampista della Lazio che in questi anni ha mostrato in Italia di essere davvero uno dei migliori al mondo ha deciso di lasciare il campionato italiano e l’Europa per andare a giocare in Arabia Saudita per una grossissima cifra per quanto riguarda il suo stipendio record. Una scelta che ha fatto tanto discutere considerando l’età del giocatore che ora però potrebbe anche tornare sui suoi passi dopo soltanto un anno. Perché al momento Milinkovic Savic continua ad essere oggetto di desiderio di calciomercato di diverse grandi squadre, in particolar modo in Italia.

Ci sono ora degli aggiornamenti in merito a quello che potrebbe essere il futuro del calciatore, perché in Arabia Saudita si sta mettendo in mostra ogni giorno sempre di più ad alti livelli e allora potrebbe anche pensare di giocare altri anni in Europa visto a che punto si trova con il suo stato di forma. 9 gol e 5 assist per lui in stagione, perché con l’Al Hilal sta ottenendo grandi risultati e ha appena battuto anche l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo con una sua rete. In campionato, poi, la classifica parla chiaro ed è praticamente un dominio. Per questo motivo Milinkovic Savic è la star in Arabia Saudita ma il calciomercato estivo potrebbe anche regalare un suo ritorno.

Calciomercato: Milinkovic Savic torna in Italia

Per convincere Milinkovic Savic a tornare a giocare in Serie A non sarà facile, ma non è nemmeno impossibile. Perché il giocatore dopo 1 anno in Arabia Saudita dove ha guadagnato 20 milioni netti di stipendio più altri 10 di bonus potrebbe pensare di essere già soddisfatto anche visti i risultati sportivi e tornare in Europa in un top club per giocare con una delle migliori squadre.

A quel punto Milinkovic Savic punterebbe ad uno stipendio di 10 milioni l’anno (o poco meno) che solo Inter, Juventus e Milan in Serie A si possono permettere. E sono proprio questi top tre club italiani che puntano sulle sue prestazioni in vista del futuro.

Juventus, Inter e Milan pensano di riportare Milinkovic Savic a giocare in Serie A in vista della prossima estate. I tre club italiani possono convincere il giocatore con uno stipendio elevato e un progetto importante dal punto di vista delle ambizioni. Da capire come andrà a finire tra qualche mese e se dall’Arabia lo lasceranno andare in prestito o a titolo definitivo.