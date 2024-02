Nuova offerta Dazn: super sconto più la Champions

DAZN pronta ad una super nuova offerta per attirare maggiori clienti: arriva un grande sconto più la Champions League,

Negli ultimi mesi, molti abbonati si sono lamentati duramente con DAZN che ha scelto a partire dal nuovo anno di alzare ancora i prezzi del proprio listino in base ai piani che un utente può scegliere.

Il piano standard annuale e pagabile in 12 rate mensili è passato dal costare €29,99 a €34,99, mentre il piano plus annuale e pagabile in 12 rate mensili, invece, è passato a costare da €45,99 a €49,99. Chi, invece, vuole mantenere la possibilità di disdire quando vuole il proprio contratto pagando mensilmente deve pagare €40,99 per quanto riguarda il piano standard (invariato ndr.), mentre per quanto riguarda il piano plus deve pagare non più €55,99, ma €59,99.

Un aumento che ha generato molto malcontento, ma DAZN tira dritto per la sua strada e, considerato che ci si avvia nella fase calda della stagione, ha preparato una nuova super offerta per chi vorrà riattivare l’abbonamento, inserendo in quest’ultima anche la Champions League, ecco come.

Dazn, offerta super: arriva anche la Champions League

Per convincere gli utenti a riattivare il proprio abbonamento, DAZN ha messo sul piatto un’offerta abbastanza succosa. La piattaforma streaming ha fatto sapere che fino al 15 febbraio c’è la possibilità di riabbonarsi al piano standard a €24,99 al mese per i primi 5 mesi (per poi passare a €34,99 al mese) ed ottenere anche tre mesi di Champions League inclusi grazie ad Infinity+.

La massima competizione europea ripartirà tra pochi giorni e DAZN punta su quest’ultima per attirare di nuovo a se gli utenti che si sono allontanati ed avvicinarne di nuovi per altre offerte future. Fino alle semifinali, dunque, c’è la possibilità di poter guardare la Champions League in tutta comodità senza dover fare un doppio abbonamento e poter così rinunciare, ad esempio, a NOW TV.

Nella propria nota, DAZN fa sapere che il voucher di 3 mesi per accedere ai contenuti di Infinity+ verrà inviato per email entro 72 ore dal momento della sottoscrizione del nuovo abbonamento. È questa dunque l’ultima trovata di DAZN per riscattarsi agli occhi di tutti dopo il lieve innalzamento dei prezzi, ritenuto irragionevole visto che il servizio in alcune zone d’Italia lascia ancora a desiderare.

Va specificato come tale offerta sia riservata solo agli account attivati o riattivati con l’abbonamento mensile DAZN standard annuale con pagamento dilazionato. Ciò vuol dire che chi ha disattivato il proprio abbonamento avendo attivo il piano plus non potrà usufruire di questa speciale offerta.