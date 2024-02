Ottanta milioni per Vlahovic: hanno avvisato il club

La Juventus ha preso una decisione su Vlahovic, il quale potrebbe abbandonare la nave bianconera durante il prossimo calciomercato estivo.

Dusan Vlahovic ha vissuto alti e bassi in questa stagione, sempre a causa di un problema fisico che inevitabilmente lo ha condizionato. Ma quando sta bene il bomber serbo dimostra ampiamente di poter fare la differenza in ogni match. Finora ha realizzato 12 reti e 2 assist in 21 partite totali disputate nell’attuale campionato di Serie A.

Numeri importanti per un calciatore dotato di un grande talento. Eppure sembra che ancora gli manchi qualcosa per sbocciare definitivamente. O forse semplicemente la Juventus non rappresenta il contesto giusto per la sua crescita. Difatti, non è totalmente da escludere che Vlahovic possa abbandonare la nave bianconera al termine dell’annata sportiva in corso.

Questo a maggior ragione se Massimiliano Allegri dovesse restare sulla panchina bianconera fino all’estate del 2025. Tra i due non c’è mai stato feeling calcistico e la netta sensazione è che la filosofia del corto muso non sia assolutamente l’ideale per valorizzare il centravanti di Belgrado.

Lo stesso Allegri preferirebbe lavorare insieme ad una pedina con caratteristiche differenti, tant’è che soltanto qualche mese circolavano insistentemente delle voci relative ad un possibile addio del serbo alla Juventus. Ci sono stati dei dialoghi approfonditi con il Chelsea targato Todd Boehly, però alla fine le parti in causa non hanno trovato un punto d’incontro e l’ex Fiorentina è rimasto a Torino.

Calciomercato Juventus, 80 milioni per Vlahovic: duello Atletico Madrid-Chelsea

L’ipotesi di una partenza potrebbe ugualmente riaccendersi prossimamente, però il club di Exor – neanche a dirlo – non ha alcuna intenzione di fare sconti per l’eventuale vendita di Vlahovic. Quest’ultimo presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e, stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, la società torinese non si priverebbe del suo cartellino per meno di 80 milioni di euro.

Una cifra molto importante, che pochi club europei potrebbero permettersi di spendere. Sempre secondo la fonte citata, all’acquisto del bomber di Belgrado sarebbero concretamente interessati sia l’Atletico Madrid di Simeone che il Chelsea guidato da Mauricio Pochettino.

Entrambe le compagini in argomento sono consapevoli del prezzo di Vlahovic, nonostante ciò potrebbe convincersi a mettere in atto un tentativo concreto al fine di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante 24enne. I bianconeri puntano sul classe 2000 e lo ritengono un elemento di spessore, ma non lo considerano incedibile. D’altronde, ormai nel calcio italiano – e anche nel calcio in generale – gli incedibili non esistono più.

Se dovesse giungere sul tavolo delle trattative una proposta economica ritenuta congrua al valore del giocatore, allora Vlahovic potrà davvero fare le valigie per intraprendere una nuova avventura. E la Juve si guarda attorno alla ricerca di validi profili che potrebbero sostituirlo a dovere.