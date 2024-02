Partita sospesa per un grave infortunio: ecco cosa è successo

La violenza questa volta non c’entra: una partita è stata sospesa per un grave infortunio e non è più ripresa, tutte le ultime novità

Succede soprattutto nelle serie minori e nei campionati giovanili che ogni fine settimana con puntualità quasi disarmante fanno registrare casi di questo tipo. Ma per una volta la sospensione della partita non è dovuta a intemperanze in campo o scontri sugli spalti. Piuttosto è colpa di un grave infortunio che ha gelato tutti.

Siamo ad Alatri, nel Frusinate, terreno di casa della Polisportiva Tecchiena. In campo una partita del campionato Under 19 B regionale (quella che a livello nazionale è la Primavera) contro il Ferentino calcio. Come a dire, quasi in derby perché tra i due paesi ci sono poco meno di 11 km e quindi più o meno si conoscono tutti.

Al 33′ del primo tempo, con gli ospiti in vantaggio 1-0 un po’ a sorpresa visto che la Polisportiva Tecchiena è a metà classifica e il Ferentino penultimo, il fattaccio. Uno dei giocatori di casa è stato involontario protagonista di un infortunio in una fase di gioco.

Subito è apparsa chiara la gravità del problema che ha costretto a chiamare l’ambulanza per trasportare lo sfortunato calciatore in ospedale. In queste partite non è prevista la sua presenza direttamente nell’impianto e quindi è passato del tempo prima del suo arrivo. In realtà circa 40 lunghissimi minuti, come si legge nel referto dell’arbitro.

Partita sospesa per un grave infortunio: è arriva la decisione ufficiale

Nell’attesa che arrivassero i soccorsi, l’arbitro aveva provveduto a sospendere la partita anche perché le due squadre si sono subito fermate. Più importante del risultato, la salute del giovane calciatore che era rimasto coinvolto e quindi fino all’arrivo dei soccorsi nessuno ha più voluto proseguire.

Quando l’ambulanza è andata via, la partita tra Polisportiva Tecchiena e Ferentino non è più ripresa. I due capitani infatti, d’accordo con i loro dirigenti e gli altri calciatori, hanno infatti chiesto ufficialmente all’arbitro di non proseguire. E lo hanno firmato nel referto che il fischietto ha dovuto compilare per ufficializzare la sospensione.

Il resto lo abbiamo appreso dal comunicato del Giudice Sportivo che ha preso atto della volontà di entrambe le formazioni. Non c’erano più le condizioni per affrontare serenamente il resto della gara e quindi per il momento è tutto congelato.

In teoria la partita dovrebbe riprendere dal minuto nel quale è stata sospesa. In pratica non lo sappiamo ancora, perché ci sono ancora 9 giornate da giocare prima che finisca la stagione regolare in questo girone laziale del Campionato Under 19 regionale. Quindi bisognerà capire se il risultato sarà ancora influente oppure se le due società chiederanno di soprassedere.