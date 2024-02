Per il club possibile un cambio di proprietà: c’è l’accordo con gli sceicchi che potrebbe diventare realtà senza Champions League. Ecco tutti i dettagli.

La stagione è ormai pronta ad entrare nel vivo e c’è un club che potrebbe cambiare proprietà senza Champions League. L’accordo c’è e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

L’accordo con gli sceicchi è stato trovato e il tutto entrerà nel vivo senza Champions League. Il proprietario è pronto a regalare al club delle soddisfazioni importanti e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ per capire se i sogni dei tifosi si trasformeranno in realtà oppure no.

Svolta per il club: accordo con gli sceicchi, i dettagli

Il club ha sicuramente la volontà di tornare tra i grandi e per farlo c’è bisogno assolutamente di un cambio di passo importante sia in campo che a livello societario. E sul secondo ormai ci siamo considerando che c’è un accordo con gli sceicchi. La proprietà ha fatto la sua mossa e a questo punto non ci resta davvero che attendere ancora qualche settimana per capire meglio come andrà la situazione e quali saranno le decisioni da parte dei diretti interessati più in termini di obiettivi che di altro.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, gli sceicchi potrebbero cedere il Manchester City senza Champions League. Il passo indietro dovrebbe arrivare per le regole del calcio europeo considerando anche il fatto che gli arabi sono proprietari del Girona e la qualificazione tocca alla squadra che si classifica meglio. Riflessioni in corso e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Di certo stiamo parlando di una situazione molto complessa per i tifosi inglesi che vogliono continua a sognare in grande. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se tutto si trasformerà in realtà oppure si continuerà sulla strada intrapresa nelle scorse settimane.

Manchester City: passo indietro degli sceicchi

La scelta degli sceicchi di comprare le quote del Girona potrebbe mettere in grossa difficoltà il Manchester City. Per il momento non abbiamo certezze di cosa potrà succedere in futuro, ma di certo l’obiettivo è quello di non fare un passo indietro in nessuna delle due squadre, ma sarà complicato.