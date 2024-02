Scelto il nuovo allenatore: in giornata l’ufficialità

Dopo l’esonero delle scorse ore la dirigenza avrebbe finalmente deciso a chi affidare la panchina della squadra per il proseguo della stagione.

Una scelta complicata ma che società e piazza sperano possa invece dare quella giusta scossa al gruppo per provare a compiere un miracolo e raggiungere l’obiettivo salvezza. Nel corso della giornata di ieri il presidente, insieme alla società, avrebbe sondato tantissimi profili diversi fra loro, ma alla fine l’opzione sarebbe ricaduta su un profilo d’esperienza, un traghettatore, che possa infondere nella squadra quel senso di attaccamento alla maglia e rivalsa che forse negli ultimi mesi è un po’ mancato.

Altro cambio in panchina in Serie A: scelto il nuovo allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali ma soprattutto in Italia, considerato il fatto che la squadra di Serie A per la seconda volta in stagione ha deciso di cambiare guida tecnica.

Come in occasione della prima volta anche qui la scelta è figlia di risultati poco convincenti da parte della squadra, che a questo punto del campionato si ritrova in una posizione di classifica abbastanza critica che non ha nulla a che vedere con le reali ambizioni di proprietà e rosa. A fronte di questo non c’è soluzione migliore che provare a dare nuovi stimoli a squadra e piazza cambiando allenatore, finalmente individuato fra i diversi profili valutati dal club nel corso delle scorse ore.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in edicola da Il Corriere dello Sport, dopo l’ufficioso esonero di Simone Inzaghi la Salernitana passerà nelle mani di Fabio Liverani, che in Serie A si è già seduto sulle panchine di Cagliari e Parma.

Salernitana a Liverani: incontro positivo fra le parti

A seguito dell’esonero di Filippo Inzaghi tantissimi nomi sono stati inevitabilmente accostati alla panchina della Salernitana, che a quanto pare sarebbe però propensa ad affidarsi al carisma di un allenatore come Fabio Liverani.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Parma e Cagliari rappresenterebbe essere il favorito della dirigenza granata, che nelle scorse ore lo avrebbe anche incontrato a Salerno ottenendo una risposta positiva. Si era parlato anche di gente come Gotti, Oddo, Ballardini e Cosmi, ma salvo incredibili colpi di scena sarà Liverani a sedersi sulla panchina della Salernitana.

Liverani nuovo allenatore della Salernitana: in giornata la firma

Oramai è questione di tempo prima che Liverani diventi il nuovo allenatore della Salernitana. Stando infatti a quanto riportato da TMW, in questa piovosa domenica di inizio febbraio dovrebbero arrivare le firme del tecnico italiano, che si legherà al club di Iervolino con un contratto dalla durata di sei mesi con opzione automatica di rinnovo in caso di salvezza, che ad oggi rappresenta esser però un vero e proprio miraggio.