Tensione nell’aria, i tifosi sono in rivolta: arriva il duro comunicato

Dunque, stando a quanto riportato dallo stesso gruppo organizzato sui propri canali social in un comunicato ufficiale, gli ultras dell’Udinese non saranno presenti lunedì sera a sostenere la loro squadra allo Juventus. Niente a che vedere con quanto successo tre settimane fa con Maignan, ma la motivazione dietro questa scelta sarebbe insista in problematiche che già più tifoserie hanno riscontrato nel corso degli anni in occasione delle trasferte all’Allianz Stadium.

La vita da Ultras non è semplice. Trasferte su trasferte da organizzare, coreografiche, ma soprattutto tanti soldi da spendere per una passione, il calcio, che ancora una volta si è dimostrato essere poco incline ad andare incontro alle esigenze dei tifosi.

Quanto successo con i gruppi organizzati dell’Udinese ne è l’ennesima conferma, visto che con un comunicato “ufficiale” pubblicato sui propri canali social, la Curva Nord Udine ha disertato la trasferta dell’Allianz Stadium per le limitazioni che sono state imposte alla tifoseria per la trasferta di Torino. Tutto ciò non sarebbe andato a genio ai tifosi dell’Udinese, che dunque no seguiranno la loro squadra in una partita importante nel percorso verso la salvezza della formazione di Cioffi.

A non presenziare all’Allianz Stadium saranno non solo i gruppi organizzati della Curva Nord Udine, ma anche i così detti “cani sciolti”, ovvero quei tifosi che non si rifanno a nessun gruppo in particolare. A conferma di questo possiamo prendere in riferimento sempre il comunicato pubblicato sui social qualche giorno fa dai supporters bianconeri, nel quale si può leggere: “Chiediamo a chiunque voglia partecipare alla trasferta di rispettare la nostra decisione e comportarsi di conseguenza“.