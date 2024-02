Un’altra grana per il Milan: ha già detto addio

Il Milan si appresta a cambiare in maniera netta la propria rosa in vista della prossima stagione con un addio a sorpresa in arrivo.

Un big rossonero è pronto a salutare la squadra al termine della stagione e la dirigenza è già al lavoro per cercare un sostituto all’altezza. Tempo di cambiamenti in casa Milan con il club che si appresta a salutare diversi calciatori in vista della prossima stagione, valutando anche la possibilità di cambiare tecnico al termine di questo campionato.

Sono molti i big che potrebbero salutare tra pochi mesi tra cessioni eccellenti e mancati rinnovi con diversi calciatori che vedranno terminare i propri accordi a giugno. Un perno della formazione di Stefano Pioli appare essere intenzionato a salutare tra pochi mesi.

Olivier Giroud appare intenzionato a dire addio al Milan alla fine del campionato in corso. Il classe 1986 è in scadenza di contratto a giugno ed è libero di trovare già un accordo con una nuova società. Il suo futuro appare destinato ad essere in MLS.

Calciomercato Milan, addio eccellente in vista: siamo ai saluti per Giroud

Sono molti i club negli Stati Uniti che sono sulle tracce di Olivier Giroud pronti a mettere sul piatto un contratto importante alla soglia dei 38 anni. Sembra quindi più che probabile il suo addio ai rossoneri

Il Milan invece potrebbe decidere di tenere Jovic in vista della prossima stagione, al fine di avere in rosa un attaccante più esperto che possa fare da chioccia ad un nuovo acquisto. Il Milan nel frattempo è già alla ricerca di un sostituto del campione del mondo 2018 andando a sondare in particolare due profili per il futuro del suo attacco.

Nel mirino c’è da tempo Joshua Zirkzee del Bologna. L’olandese potrebbe tornare al Bayern Monaco per una somma intorno ai 40 milioni di euro ma non è certo che i bavaresi vogliano puntare ancora sul classe 2001. Il Milan lo segue ed è pronto a fare un tentativo in vista dell’estate, provando a mettere sul piatto anche il cartellino di Alexis Saelemaekers, ora in prestito al club rossoblu.

Un altro nome che piace è quello di Benjamin Sesko. L’attaccante piace già da tempo con il Milan che fu bruciato sul tempo dal Lipsia che è riuscito ad assicurarsi il cartellino della punta dal Salisburgo. Ora i rossoneri sono tornati sulle sue tracce ma per portarlo via dal club tedesco serviranno circa 45 milioni di euro.