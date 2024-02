Addio Milan: è arrivata la chiamata del Bayern

Il Milan è pronto a dire addio ad un calciatore con il Bayern Monaco che è vicino dal beffare i rossoneri sul mercato.

Terminato il calciomercato invernale da quasi due settimane, le società sono già al lavoro per cercare di creare le rose per la prossima stagione. In casa Milan ci si prepara ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima estate e la rosa potrebbe cambiare molto.

Potrebbe cambiare anche l’allenatore, visto che la posizione di Stefano Pioli appare in forte dubbio. Il tecnico rossonero ha un contratto fino al giugno del 2025 ma la sensazione è che la società stia valutando seriamente di cambiare allenatore con i nomi di Antonio Conte e Thiago Motta che da tempo circolano nell’ambiente rossonero.

Nelle ultime ore è però giunta una notizia preoccupante per i tifosi del Milan che rischiano di veder sfumare un colpo per via del Bayern Monaco, che si è inserito nell’affare e potrebbe beffare i rossoneri forte di una disponibilità economica decisamente più importante.

Calciomercato Milan, niente da fare: beffa in arrivo dal Bayern Monaco

Stando a quanto scritto da Christian Falk su X, il club bavarese starebbe stringendo per Federico Redondo (figlio di Fernando, ex calciatore dei rossoneri), in scadenza di contratto con l’Argentinos Juniors al termine del 2024.

Classe 2003, Federico Redondo ricopre lo stesso ruolo del padre agendo in mezzo al campo come regista. Un giocatore che da tempo è nel mirino del Milan, pronto a fare un tentativo già in vista dell’estate provando a portare il mediano in Europa con un indennizzo di circa 5 milioni di euro da riconoscere al club argentino. Il Bayern Monaco si sarebbe però inserito nella corsa al calciatore facendo pervenire al calciatore il suo interesse.

Un altro nome che piace al Bayern Monaco, sempre riguardante il mercato dei calciatori in scadenza di contratto, è quello di Adrien Rabiot. Il rinnovo con la Juventus non è arrivato e la sensazione è che il francese sia alla ricerca di una nuova esperienza in vista della prossima estate. La corte del Bayern Monaco potrebbe convincere il centrocampista della squadra di Allegri a scegliere la Germania per il suo futuro.

Le strade del Bayern Monaco e del Milan potrebbero invece incrociarsi anche per quello che riguarda Maignan. Il portiere francese ha rifiutato le proposte di rinnovo dei rossoneri che potrebbero cederlo in estate per fare cassa. I bavaresi, alla ricerca di un sostituto di Neuer, potrebbero fare un tentativo già nelle prossime settimane.