Dal Milan alla Roma: la cessione è scontata

La cessione ormai è solo questione di tempo: dal Milan alla Roma, sembra indirizzato il destino del calciatore

Gli intrecci sul calciomercato non finiscono mai, anche quando la prossima sessione di trattative è lontanissima. È così che il Milan e la Roma, già attive in inverno con acquisti mirati, hanno rimandato diverse operazioni all’estate, quando potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione per entrambe.

Soprattutto per i rossoneri che, oltre a diversi calciatori, dovrebbero anche cambiare l’allenatore. Il ciclo di Stefano Pioli pare infatti agli sgoccioli e Antonio Conte e in pole per sostituirlo. Sia il Milan che la Roma interverranno in difesa, sia per svecchiare il reparto, quanto perché i calciatori a disposizione non hanno reso secondo le aspettative anche a causa di vari infortuni.

Uno dei difensori di cui si è parlato tanto nelle scorse settimane ma che alla fine non è tornato in Serie A, è Jakub Kiwior. Il centrale polacco ha vestito la maglia dello Spezia e si è fatto notare in tutt’Europa, prima di firmare un importante contratto con l’Arsenal che ha pagato il suo cartellino ben 25 milioni di euro. Le cose, però, non sono andate come i Gunners si aspettavano.

Cessione certa in estate: Milan e Roma in prima fila

In Premier League, infatti, il classe 2000 ha trovato pochissimo spazio: solo 11 presenze e raramente da titolare, con un assist all’attivo. Spesso è stato anche dirottato sulla fascia, posizione in cui non si trova a suo agio e non vuole giocare.

Il ritorno in Italia, quindi, dopo i rumors invernali, pare solo rimandato. Lo riporta anche il sito ‘footballtransfers’, che sottolinea come ormai gli inglesi abbiano deciso di dirgli addio nei prossimi mesi, individuando il sostituto in Jorrel Hato dell’Ajax. Se l’addio ai Gunners non sembra più solo un’eventualità, anche le prospettive di un ritorno in Serie A si stanno materializzando sempre di più nelle ultime settimane.

Kiwior è lusingato dell’interesse di club importanti come Milan e Roma e, quindi, gradirebbe il ritorno in Serie A, stavolta dalla porta principale. Bisogna ancora capire la formula e le cifre dell’affare, soprattutto quale dei due club avrà la priorità. Con la certezza della cessione da parte dell’Arsenal, entrambe i club non possono più sperare in un arrivo di Kiwior in prestito come prospettato nel mercato di Gennaio.