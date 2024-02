Infortunio e tegola, si è operato: svelati i tempi di recupero

A sorpresa il club ha annunciato il grave infortunio del giocatore con annesso comunicato dove si svela che il ragazzo è stato addirittura costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica per far rientrare il problema.

Infortunio e tegola: si è addirittura operato

Stando dunque a quanto comunicato dal club in una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, il secondo portiere della Fiorentina, Oliver Christensen, è stato sottoposto oggi ad un’operazione chirurgica per un problema al menisco del ginocchio destro. L’intervento è stato eseguito dal Professor Mariani ed è perfettamente riuscito.

Problemi al menisco per Christensen: svelati i tempi di recupero

Nel comunicato si legge infatti che “I tempi previsti per la ripresa dell’attività sportiva sono di due settimane“. Così facendo Christensen rischia di tornare a disposizione della Fiorentina direttamente a fine mese.

Infortunio Christensen: ecco quante partite salta

A fronte del comunicato pubblicato dalla Fiorentina sui tempi di recupero di Christensen possiamo dire che l’estremo difensore Viola salterà diverse partite di Serie A, una delle quali in parte decisiva per la rincorsa al quarto posto della formazione di Vincenzo Italiano.

Considerando il calendario della Fiorentina, infatti, Christensen sarà indisponibile sia per la partita di questa domenica contro il Bologna che per quella seguente contro l’Empoli, nella speranza che le cose per la sfida contro la Lazio in programma il 26 febbraio siano cambiate e migliorate. Staremo a vedere.