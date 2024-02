Infortunio in Milan-Napoli, è grave: salta pure le sfide d’Europa

Piove sul bagnato dopo Milan-Napoli, per l’infortunio che complica le cose alla squadra che dovrà fronteggiare le sfide di campionato e d’Europa.

È successo nel posticipo di Serie A quando, al margine di Milan-Napoli, sono arrivate le prime sensazioni dopo l’infortunio per il calciatore che dovrà dunque saltare i prossimi impegni tra Serie A ed Europa.

Quest’oggi è arrivato l’esito degli esami, al rientro in allenamento, che non riuscirà a sostenere proprio a causa dell’infortunio maturato nel corso di Milan-Napoli.

Infortunio in Milan-Napoli: l’esito degli esami

È stata una sfida molto tesa quella tra Milan-Napoli, anche questa volta è venuto fuori Calabria vs Kvaratskhelia, come il più grande dei classici degli ultimi due anni in Serie A, tra campionato e Champions League.

Come riferito in mattinata, l’esito degli esami per Davide Calabria ha evidenziato un problema all’adduttore sinistro. C’è un problema che è grosso, perché risulta grave l’infortunio almeno per quanto riguarda le delicate sfide che arriveranno da qui in avanti per il Milan, che è nel momento chiave della sua stagione.

Infortunio Calabria: si tratta di un problema muscolare, salterà diverse partite

Salterà diverse partite Davide Calabria, secondo quello che è l’esito degli esami arrivato quest’oggi. Il problema è stato accusato contro il Napoli, nel corso della partita giocata nel posticipo domenicale della 24a giornata di Serie A. Si tratta di un infortunio legato ad un edema al muscolo breve adduttore sinistro, come hanno fatto sapere i colleghi di Sky Sport. Sottoposto a visite mediche, dall’esito degli stessi risultati, sono da valutare ora i tempi di recupero che saranno condizionati dai prossimi esami che si avranno tra sette giorni esatti. Sullo sfondo, però, sembrano esserci invece buone notizie per Thiaw, calciatore che rientrerebbe tra non molto a disposizione del tecnico Stefano Pioli, accorciando così i suoi tempi di recupero.

Quali partite salterà Calabria? Pioli in apprensione

Era già successo di avere Calabria out dai disponibili del Milan a causa di un infortunio, le cose si ripetono in casa rossonera in un momento dove c’è bisogno di compiere passi importanti in avanti per gli obiettivi di stagione. Pioli ha annunciato di voler vincere l’Europa League e, nel match contro il Rennes di giovedì, non ci sarà appunto Davide Calabria, per infortunio. Stesso terzino e capitano del Milan che non ci sarà sicuramente neppure per il Monza ed è da capire se invece sarà quantomeno a disposizione per la gara di ritorno per lo spareggio in Europa League contro i francesi.