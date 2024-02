Infortunio Osimhen, brutte notizie sulle condizioni: ecco quando torna

Non arrivano buone notizie dalla Coppa d’Africa in merito all’infortunio di Victor Osimhen e sulle sue condizioni.

Il Napoli sui social si è complimentato con il proprio fuoriclasse africano che, nella finale giocata nella serata di domenica contro la Costa d’Avorio non è riuscita a spuntarla, perdendola così, arrivando soltanto secondo con la sua Nigeria.

Il Napoli, dal canto proprio, ha urgente bisogno di lui in attacco considerando che mancano i gol che gli azzurri, appunto, non trovano più. Pensare che in trasferta, l’ultimo gol siglato dalla squadra azzurra, risulta essere quello contro l’Atalanta a fine novembre contro l’Atalanta. Troppo poco per il club campione d’Italia che vorrebbe riavere il nigeriano in attacco e che invece, stando a quelle che risultano essere le sue condizioni, vive ancora problemi fisici che sono stati svelati in mattinata da uno dei principali quotidiani italiani.

Infortunio Osimhen, altra brutta notizia per il Napoli dalla Coppa d’Africa

Non arrivano buone notizie in casa Napoli, piove sul bagnato secondo quella che è stata prima la sconfitta contro il Milan e poi la notizia sulla Coppa d’Africa, con Osimhen in uscita e il ritorno a Castel Volturno.

Perché sarebbero da valutare le condizioni del nigeriano, dopo i problemi sull’infortunio che ha appunto riscontrato in Coppa d’Africa.

Secondo quanto riportato in mattinata, Osimhen avrebbe giocato stringendo i denti in Coppa d’Africa, portandosi dietro qualche strascico sul suo infortunio. Può darsi che, al suo ritorno a Napoli, non sarà comunque a disposizione per le gare importanti che il Napoli dovrà affrontare tra campionato e Champions League, contro il Barcellona.

Napoli, infortunio Osimhen: le sue condizioni

Stando a quanto riferiscono i colleghi di CalcioNapoli24, Victor Osimhen avrebbe giocato un’intera Coppa d’Africa non proprio in buone condizioni fisiche, portandosi dietro qualche problema legato al suo infortunio. Pertanto, sono tutte da valutare le sue condizioni che, nei prossimi giorni e al suo rientro a Napoli, saranno viste da vicino dallo staff medico azzurro, che vorrà metterlo nelle migliori delle condizioni in virtù di quello che sarà il proseguo del campionato, con l’obiettivo di finire tra i primi quattro posti.

Ultime Napoli: quando torna Osimhen? A rischio per i prossimi match

Il Napoli ha concesso a Victor Osimhen del tempo per organizzarsi sul ritorno a Napoli, dopo l’esperienza vissuta con la sua Nigeria in Coppa d’Africa. Ci vorranno 24 ore, poi si presenterà a Castel Volturno dove dovrà concentrarsi per il continuo del suo campionato con gli azzurri. Dovrà arrivare al Centro Tecnico nella giornata di mercoledì, per lavorare in vista di Napoli-Genoa, match dal quale il Napoli vuole ottenere i tre punti per rimettersi in carreggiata sulla corsa per il piazzamento in Champions che, ad oggi, si sta complicando.