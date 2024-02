Jorginho torna in Italia a parametro zero: è tutto pronto

Dopo essere stato per anni protagonista in Premier League con le maglie di Chelsea prima ed Arsenal poi, Jorginho sembrerebbe essere pronto e deciso a tornare a giocare in Italia a partire dalla prossima stagione.

L’italo-brasiliano ha infatti il contratto in scadenza con i Gunners a giugno, e l’ipotesi Serie A potrebbe essere una soluzione più che percorribile per il suo imminente futuro. Considerata la sua esperienza in ambito nazionale ed internazionale, Jorginho rappresenterebbe essere poi una ghiotta opportunità a parametro zero che le big italiane sarebbero pronte a cogliere per andare a rinforzare e completare la loro mediana.

Jorginho torna in Serie A: addio Premier League

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Jorginho, che a sorpresa potrebbe tornare a giocare in Italia a partire dalla prossima stagione. In scadenza con l’Arsenal a giugno, il centrocampista italo-brasiliano starebbe valutando insieme ai suoi agenti diverse soluzioni prima di dare il suo okay definitivo ai Gunners per il rinnovo.

Fra queste rientrerebbe per l’appunto anche la possibilità di tornare in Italia a sei anni dal suo addio al Napoli, opzione che Jorginho accoglierebbe con grande entusiasmo. Già nel corso delle scorse sessioni di trasferimenti si era infatti parlato di questa possibilità per il centrocampista dell’Arsenal, ma mai come questa volta la strada sembrerebbe essere percorribile.

A conferma di questo il tweet pubblicato sul proprio profilo X dal noto esperto di calciomercato turco Ekrem Konur, che ha per l’appunto svelato come ci sono alcuni club di Serie A interessati alla possibilità di ingaggiare a parametro zero Jorginho. Non ci resta da capire quali siano queste società, ma l’impressione è che fra queste rientri sicuramente la Juventus, visto che l’italo brasiliano è un vecchio pupillo del direttore dell’area sportiva Cristiano Giuntoli.

Non solo Serie A: tante soluzioni per il futuro di Jorginho

La Serie A rappresenterebbe essere una soluzione più che valida per il futuro di Jorginho, nonché la preferita del giocatore, ma non sarebbe l’unica.

Stando infatti a quanto trapelato nelle ultime ore, anche club di Saudi Pro League e di Turkish Super League sarebbe sulle tracce del centrocampista dell’Arsenal, che a quanto pare non sarebbe però attratto da un’esperienza del genere in carriera, visto che finire in campionati rischierebbe di farlo uscire dai radar della Nazionale, lui che invece punta a dire ancora la sua con la maglia dell’Italia per un po’ di tempo.

Jorginho: occhio anche allo stesso Arsenal

Si è parlato degli interessamenti di Serie A, Saudi Pro League e Turkish Super League per Jorginho, ma nessuno ha pensato all’Arsenal, che avrebbe preso una decisione importante sul futuro del centrocampista italo-brasiliano. Stando a quanto riportato da Ekrem Konur, infatti, i Gunners sembrerebbero essere intenzionati a prolungare il contratto di Jorginho almeno per un altro anno, fino al giugno 2025. Da capire a questo punto quale possa essere la volontà del giocatore, che non parrebbe però assolutamente disprezzare neanche questa soluzione.