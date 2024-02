Juve, colpo basso Bayern: Allegri è una furia

La Juve rischia grosso sul mercato: il Bayern Monaco fa davvero sul serio. Per Allegri non certo una buona notizia

La Juventus sta già pensando al suo futuro, preparandosi a una stagione di ritorno in Champions League, l’anno prossimo. Sebbene l’annata attuale non sia ancora finita, i bianconeri sono in ottima posizione in classifica e possono già permettersi d pianificare il prossimo mercato.

Se da un lato si parla già dei possibili acquisti, dall’altro c’è il rischio che alcune pedine importanti possano lasciare i bianconeri. Un rischio concreto, soprattutto se si guarda a uno dei giocatori che Massimiliano Allegri ritiene maggiormente importanti nel suo progetto tattico.

D’altronde, la Juve sta anche affrontando alcune difficoltà economiche che hanno molto limitato le ultime due sessioni di mercato e potrebbero causare ancora altri problemi. In particolare, uno dei titolarissimi bianconeri ha attirato l’attenzione di una big straniera che sta attraversando un momento sportivamente complicato.

Parliamo del Bayern Monaco, reduce da una cocente sconfitta in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen che potrebbe decidere la lotta per il titolo. I ragazzi di Xabi Alonso sono volati a +5, quando mancano ancora 13 partite alla fine del campionato. Dopo 12 anni, il dominio del Bayern potrebbe essere interrotto e la società bavarese intende porre rimedio con un mercato estivo di primo piano, in attesa di decidere il destino di Tuchel.

Dalla Juve al Bayern, bianconeri alle corde

Il Bayern avrà bisogno di almeno un innesto di grande valore a centrocampo e, secondo il portale ‘Fichajes.net’, la dirigenza segue quattro profili. Si tratta di João Palhinha, Federico Redondo, Martin Zubimendi e Adrien Rabiot: uno di questi quattro potrebbe approdare a Monaco di Baviera in estate, in vista della nuova stagione.

Ovviamente la partenza di Rabiot indebolirebbe il già lacunoso centrocampo juventino. Rabiot è uno dei pupilli di Allegri che ha continuato a credere in lui anche nei momenti di maggiore difficoltà, venendone alla fine ripagato. Il centrocampista 28enne è in scadenza di contratto e trattenerlo a Torino non sarà facile.

L’ex PSG ha fatto sapere di avere grandi ambizioni sia di carriera sportiva che economiche. Ad oggi, Rabiot percepisce già 7 milioni netti all’anno (il più pagato della rosa, assieme a Vlahovic), e non è detto che la dirigenza bianconera possa offrirgli di più. Il Bayern invece sì ed è pronto all’affare con o senza Tuchel in panchina.