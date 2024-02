Milan, in estate ci sarà un esodo: cessione in Serie A

Il Milan si appresta a cambiare molto in vista della prossima stagione con una cessione che verrà chiusa in Serie A

Grandi cambiamenti in vista per il Milan al termine del campionato in corso: i rossoneri sono pronti a salutare diversi calciatori con valutazioni anche sul futuro di Stefano Pioli. Il Milan dovrà poi effettuare almeno una cessione eccellente per fare cassa.

L’eliminazione ai gironi di Champions League pesa moltissimo sul bilancio del club che con ogni probabilità lascerà partire uno tra Maignan, Leao e Theo Hernandez a fine campionato. Un addio doloroso ma necessario per sistemare i conti ed avere poi a disposizione il denaro necessario per rifondare nuovamente la rosa.

Quelli che ci separano dalla fine della stagione potrebbero essere gli ultimi mesi di Tommaso Pobega con la maglia del Milan. Il centrocampista, ora infortunato, è nel mirino di Torino e Bologna, pronte a fare un’offerta in vista della prossima estate.

Calciomercato Milan, cessione in vista in Serie A: addio vicino

Il classe 1999 ha vissuto quella che con ogni probabilità è stata la sua migliore stagione in Serie A proprio al Torino. Il Bologna, in vista di alcuni discorsi di mercato da affrontare con il Milan in estate (Saelemaekers e Zirkzee), potrebbe chiedere il cartellino dell’ex Pordenone ai rossoneri, soprattutto nel caso in cui gli uomini di Thiago Motta dovessero riuscire a centrare la qualificazione in Europa in vista della prossima stagione.

A salutare potrebbero essere anche tutti i calciatori ora in scadenza di contratto con il club meneghino. Olivier Giroud appare destinato ad una nuova esperienza all’estero con molte squadre di MLS interessate al suo cartellino.

Non sembrano esserci trattative per il rinnovo di Antonio Mirante e Simon Kjaer, così come Caldara chiuderà la sua esperienza in rossonero. Possibile addio in vista anche per Jovic che però potrebbe restare un altro anno per fare da chioccia al nuovo centravanti che arriverà a Milanello.

Da capire poi il destino di alcuni calciatori come Tomori, Bennacer, Chukwueze e Thiaw che hanno mercato in tutta Europa. Non è da escludere che uno di loro possa salutare insieme ad un big assoluto per permettere a Furlani e Moncada di poter agire con maggiore disponibilità economica in sede di mercato e mettere a disposizione dell’allenatore (ancora da definire) una rosa che possa competere sia in Italia che in Europa.