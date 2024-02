Milan senza scampo, bianconeri rassegnati: se ne va al Liverpool

Niente da fare per il Milan e anche per i bianconeri: il giocatore va verso il Liverpool a parametro zero, colpo importante in difesa

Il Liverpool si prepara ad una vera e propria rivoluzione. A fine stagione andrà via Jurgen Klopp e molti giocatori potrebbero decidere di lasciare. Van Dijk ha già fatto sapere che non sa quale sarà il suo futuro, mentre sembra già stabilito quello di Joel Matip, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Per questo motivo la società, in attesa di scegliere il nuovo allenatore, è al lavoro per trovare un sostituto del difensore.

A proposito di difensori. Ne aveva bisogno il Milan a gennaio e invece è “arrivato” soltanto Matteo Gabbia, rientrato dal prestito al Villarreal. Dopo aver provato a prendere Brassier dal Brest e Buongiorno dal Torino, la società rossonera aveva fatto un pensiero anche per un difensore in scadenza a giugno dalla Premier League. Alla fine non se n’è fatto nulla, ma sarebbe ancora una possibilità per giugno se non fosse che la concorrenza è aumentata e va registrata anche quella proprio del Liverpool.

Si tratta di Tosin Adarabioyo, attualmente in forza al Fulham ma, come detto, fra pochi mesi sarà libero. In questo momento, quindi, come prevede il regolamento, il calciatore può firmare con altrae squadra. Il Milansembra aver mollato la presa perché non del tutto convinto e questo spiana la strada proprio ai Reds e ad altre inglesi.

Dal Milan al Liverpool: colpo a zero

Stando a quanto riportato da Evening Standard, il Liverpool avrebbe avviato i contatti con il suo entourage per fare il punto della situazione. Adarabioyo è stato vicino a lasciare il Fulham già la scorsa estate: lo volevano il Tottenham e il Monaco ma, alla fine, è rimasto con un solo anno di contratto e non si è mai parlato concretamente di rinnovo.

Adesso l’addio è praticamente cosa certa e Anfieldè una meta affascinante. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, da lui ci si aspettava qualcosa in più. Oggi, a 27 anni quasi, ha raggiunto un buon livello di consapevolezza e sembra pronto per il salto in una big come il Liverpool.

Il Milan resta sullo sfondo e proverà a capire quanto margine di manovra avrà. I rossoneri però potrebbero presto affrontare una nuova rivoluzione tecnica, stavolta della panchina. L’addio di Stefano Pioli è ipotesi concreta qualora non dovesse riuscire a raggiungere gli ultimi obiettivi rimasti (il secondo posto in classifica e la vittoria dell’Europa League). Nel caso sarà addio e con il nuovo allenatore si lavorerà anche sul mercato.