Offerta irrinunciabile: l’allenatore sbarca in Inghilterra, addio Italia

Contro ogni pronostico l’allenatore sembrerebbe essere pronto a lasciare dopo praticamente tutta la carriera l’Italia per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in Inghilterra.

Poteva trattarsi di una semplice ipotesi di metà stagione, ma la realtà dei fatti dice che invece questo scenario potrebbe realmente concretizzarsi considerato il fatto che secondo i media britannici ed italiani il club inglese avrebbe addirittura già presentato un’offerta irrinunciabile all’allenatore per anticipare i tempi delle trattative. Al momento, però, non si sarebbe ancora registrata nessuna svolta sotto questo punto di vista, ma l’impressione è che da qui a qualche giorno si definirà una volta e per tutte il futuro del tecnico.

Addio Italia: l’allenatore finisce in Inghilterra

L’anno prossimo ci sarà in Serie A un valzer non indifferente di panchine, visto che saranno diverse le squadre del massimo campionato italiano che cambieranno all’allenatore, chi perché a fine contratto, chi perché non confermato.

A fronte di questo ci si starebbe al momento concentrando più su chi possano essere i sostituti di questi allenatori e non su il loro futuro, che invece sembrerebbe riservare sorprese completamente inaspettate. Stando alle ultime notizie, infatti, contro ogni pronostico uno degli tecnici più longevi della Serie A potrebbe lasciare il campionato italiano, e l’Italia, dopo praticamente tutta la vita per sfruttare l’incredibile opportunità che gli si sarebbe presentata in Inghilterra.

Considerato il suo futuro incerto sulla panchina della storica compagine granata, l’allenatore su questa possibilità ci starebbe e non poco ragionando su, considerato il fatto che potrebbe rappresentare un treno che in carriera potrebbe non passare più. Dunque, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, Ivan Juric sarebbe tentato dalla possibilità di lasciare il Torino, non rinnovando, per accettare l’offerta presentatagli negli scorsi giorni dal West Bromwich Albion, squadra della Championship inglese, l’equivalente della nostra Serie B.

Fra il Toro e Juric si è inserito il West Brom con un’offerta folle

Ad oggi non sarebbe ancora arrivata nessuna novità in merito al rinnovo di Ivan Juric con il Torino, fattore che potrebbe giocare decisamente a favore del West Bromwich Albion, deciso a strappare l’allenatore croato alla formazione granata.

A conferma di questo, stando anche a quanto riportato questa mattina in edicola da Tuttosport, complice anche l’imminente cambio di proprietà, il club inglese sembrerebbe essere addirittura pronto a mettere sul tavolo di Juric un’offerta da oltre 2 milioni di euro netti a stagione per convincerlo ad accettare la destinazione, pareggiando ma allo stesso tempo anche superando la proposta di rinnovo che gli offre il Torino. Da capire ora quali possano essere le intenzioni dello stesso Juric, che ha ribadito la sua voglia di rimanere in granata solo in caso di Europa. Staremo a vedere.