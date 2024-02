Roma, scelto il post De Rossi: che sgarbo al Milan

La Roma sembra aver scelto il post Daniele De Rossi: ecco chi guiderà il club giallorosso nella prossima stagione, che sgarbo al Milan!

Daniele De Rossi ha accettato la panchina della Roma consapevole che il suo operato sarà valutato in questi mesi e nella testa dei Friedkin è solo un traghettatore con una nuova guida tecnica che sarà scelta da giugno in avanti.

L’ex centrocampista però ha tutte le intenzioni di giocarsi le sue chance di una riconferma, come ha già avuto modo di dichiarare lui stesso in prima persona. Considera la Roma la panchina dei sogni e farà di tutto, anche se avrà una sola possibilità su cento, per essere riconfermato. Se questo avverrà o meno dipenderà prima di tutto dai risultati ma anche dal gioco che imprimerà alla sua squadra.

Non era un mistero che i proprietari giallorossi non amassero il modo di giocare di Mourinho. Nelle prime gare di De Rossi si sono avute buone impressioni, ma c’è da tenere conto anche del nome degli avversari affrontati. Naturalmente il tutto si vedrà sul lungo percorso, impossibile fare previsioni ad oggi dopo poche gare. In linea generale la sensazione è che De Rossi sia considerato ancora un traghettatore e a fine anno si sceglierà un nuovo allenatore.

Scelto il post De Rossi alla Roma: grande sgarbo al Milan!

Infatti i Friedkin si stanno già guardando intorno per il nuovo allenatore, mettendo nel mirino uno degli allenatori del momento. Anche la Roma lo sta seguendo con attenzione per la prossima estate, ed è ritenuto idoneo al progetto che i proprietari hanno in mente.

Thiago Motta attualmente allena il Bologna, ma a fine stagione emigrerà sicuramente altrove, è destinato al grande calcio e ad un top club italiano o europeo. Si tratta sicuramente della sorpresa più grande della stagione in serie A.

Per la dirigenza capitolina è uno dei papabili anche perché sono convinti che possa trarre il massimo dalla rosa a disposizione. La giusta continuità tecnica dopo la gestione Mourinho di cui, ricordiamo, la società non è mai stata troppo contenta, soprattutto dal punto di vista del gioco espresso.

L’italo-brasiliano è nel mirino anche del Milan, probabilmente il principale candidato dopo Antonio Conte per i rossoneri. I giallorossi sognano lo sgarbo ai rossoneri e sono pronti a mettere la freccia, approfittando dell’incertezza da parte dei meneghini. Molto dipenderà però anche dall’eventuale qualificazione in Champions dei giallorossi.